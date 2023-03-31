Древнюю цивилизацию с молотка. На Facebook пытались продать город майя с пирамидами

Национальный институт антропологии и истории (INAH) оспаривает в суде факт продажи земли, где находятся археологические достопримечательности майя в Юкатане.

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INAH добивается справедливости и обращусь в суд о нарушении и незаконной продаже земли, имеющей археологическую и историческую ценность. Участок площадью 249 гектаров, о котором идет речь в социальных сетях, содержит остатки древних сооружений майя в пределах археологической зоны Шкипче, зарегистрированной как памятка в Археологическом атласе штата Юкатан, пишет HeritageDaily.

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Известно, что поселение на этом месте образовалось около 500 г. до н. е. значительно позже оно переросло в значительный город. В то же время вокруг него сформировалось собственное государство.

Шкипче находится на северо-западе полуострова Юкатан, области Пуук, в 9,5 км к северу от руин Ушмаля. Город разбросан на нескольких карстовых холмах.

Впервые его обнаружил и описал в 1893 австрийский ученый Теоберт Малер. Однако о его работе надолго забыли, пока их не обнаружил Ганнс Прем (из университета Бонна) в Иберо-Американском институте в Берлине.

Сейчас известно о восьми основных скоплениях зданий, включая церемониальный центр, жилые постройки и большое сооружение, которое называют "дворцом".

Нынешние владельцы земли разместили объявления в группе в Фейсбуке, где отметили, что участок продается как "ранчо" с "18 отрядами", а "находится" он "в десяти минутах от археологической зоны Ушмаля и имеет пирамиды".

Они также заявили, что эту землю ранее исследовали академические учреждения в период с 1990 по 1997 годы, а с 2002 по 2004 годы — археологи из Боннского университета в Германии, работавшие в сотрудничестве с INAH.

Согласно объявлению, за территорию просят 18 миллионов песо, что составляет около $992 709.

Согласно мексиканскому законодательству, здесь разрешается иметь в собственности землю, где находятся археологические находки, однако согласно конституции, все они считаются собственностью федерального правительства. Такое определение делает невозможными любые их продажи.

Объявление вызвало возмущение в социальных сетях и попало в национальные заголовки по всей Мексике, заявив, что это создаст прецедент, который позволит продажу археологических объектов с целью извлечения прибыли, что может поставить под угрозу культурное наследие нации.

Директор Юкатанского центра INAH Хосе Артуро Чаб Карденас отметил, что против владельцев этой земли возбудят уголовное дело за коммерциализацию археологических памятников.

Ранее Фокус рассказывал о новых находках археологов в поселениях древних майя. В частности, об открытии на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО в Мексике.

Кроме этого, исследователям удалось обнаружить захоронение в городе майя Паленке, где нашли также символ власти, богатства и кукурузы.