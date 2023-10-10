Вне власти времени. В Италии нашли нетронутый некрополь, украшенный фресками Цербера (фото)

В Кампании археологи обнаружили некрополь возрастом 2 тыс. лет. До него не только не добрались грабители, но еще и не прошло время: цвета фресок, которыми украшена гробница, совсем не потускнели.

Related video

В пригороде Кампании, Италия, под неприметным сельскохозяйственным угодьем, сделали удивительное открытие. Во время археологических работ, связанных с обновлением местной системы водоснабжения, исследователи наткнулись на нетронутую камерную гробницу, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Уникальным это открытие делает то, что эту гробницу украшают фрески, которые невероятно хорошо сохранились. Стены и потолок камеры украшены произведениями искусства, которые переносят нас в другое время.

Среди узоров есть изображения мифических сцен, в частности, на одной стене — ихтиоцентавров — морских богов с мужскими туловищами, которые держат в руках клипеус, круглый щит, который использовали в Римской армии. Особенно удивительными являются изображения трёхглавого пса Цербера. В честь этого существа захоронение получило свое название — Гробница Цербера.

Особенно удивительными являются изображения трехголового пса Цербера Фото: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli

Украшением этой комнаты является фреска, на которой изображен 12-й и самый опасный подвиг Геракла, а именно момент, когда он спускается в подземное царство под руководством Меркурия, чтобы поймать ужасного трёхглавого пса Цербера. Картина не только исторически важна, но и визуально потрясающая, поскольку цвета остались яркими, а детали удивительно нетронутыми, несмотря на то, что прошло почти 2 000 лет.

Но на этом история не заканчивается. Раскопки гробницы открыли еще больше тайн. В ее глубинах погребены многочисленные древние могилы, которые датируются по меньшей мере 4 веком. Эти захоронения охватывают различные исторические эпохи, от республиканского до императорского периодов. Сохранность этих захоронений поражает, предлагая беспрецедентный взгляд в прошлое.

В ее глубинах похоронены многочисленные древние могилы, которые датируются по меньшей мере 4 веком Фото: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli

За гробницей археологи наткнулись на стену opus incertum на краю некрополя. Эта стена, сложенная из различных неотесанных камней разных форм и размеров, оказалась парадным входом в другую камерную гробницу. Это захоронение тоже было в удивительно хорошем состоянии, закрытое тяжелой туфовой плитой.

Дополняют эту захватывающую картину прошлого три расписанные клинаи, алтарь с сосудами для напитков и похороненные люди, положенные на погребальных ложах рядом с ценными вещами. Такое сочетание элементов в одной находке является действительно беспрецедентным для этого региона.

Ранее Фокус писал о том, почему шумерский царь Иддин-Даган совокуплялся со жрицей во время публичного ежегодного ритуала.

А также мы рассказывали, почему с загадкой олова бронзового века не все так просто.