Исчезнувший народ. Ученые впервые в истории нашли изображения древних тартессцев

Новые открытия в Касас-дель-Туруньюэло (Casas del Turuñuelo) коренным образом изменяют наше представление о древнем народе Тартесс, известном своим сочетанием местных и финикийских черт.

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Глубоко под землей команда археологов совершила потрясающее открытие на месте раскопок Касас-дель-Туруньюэло (Casas del Turuñuelo). Впервые обнаружены следы древнего народа Тартесс, жившего в эпоху поздней бронзы на юго-западе Пиренейского полуострова Испании, пишет HeritageDaily.

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Культура тортессцев была удивительным сочетанием местных палеоиспанских и финикийских черт. Они говорили ныне вымершим языком, известным как тартесский, и владели искусством металлургии и металлообработки. Их бронзовые изделия славились сложным дизайном: от неглубоких жаровен в форме тарелок до затейливых фибул и ременных пряжек.

Тартессцы поклонялись богине, по имени Астарта, а также мужскому божеству Баалу. Считается, что эти божества были завезены через финикийских торговых партнеров Тартесса.

Недавно Высший совет научных исследований (CSIC) объявил о новом открытии на месте раскопок (Casas del Turuñuelo). В развалинах святилища, которое использовали для ритуального жертвоприношения животных, удалось обнаружить первые человеческие изображения народа Тартесс. Рельефы датируются 5 веком до нашей эры и является выдающейся находкой.

На двух рельефах, похоже, изображены дамские фигуры, которые можно интерпретировать как изображения тартесских богов. Остальные три рельефа фрагментарны и находятся в плохом состоянии, хотя на одном из них было обнаружено изображение тартесского воина.

По словам исследователей, эта чрезвычайная находка является глубоким изменением взглядов в понимании народа Тартесс, который традиционно считается анионической культурой, представляющей божественность по животным или растительным мотивам, или через бетилы (священные камни).

Эти замечательные открытия позволят нам лучше понять культуру и веру древнего народа Тартесс, которые до сих пор оставались в значительной степени окутаны тайной.

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