Зниклий народ. Вчені вперше в історії знайшли зображення древніх тартессців

Нові відкриття в Касас-дель-Туруньюело (Casas del Turuñuelo) докорінно змінюють наше уявлення про стародавній народ Тартесс, відомий своїм поєднанням місцевих і фінікійських рис

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Глибоко під землею команда археологів зробила приголомшливе відкриття на місці розкопок Касас-дель-Туруньюело (Casas del Turuñuelo). Вперше виявлено сліди древнього народу Тартесс, який жив в епоху пізньої бронзи на південному заході Піренейського півострова Іспанії, пише HeritageDaily.

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Культура тартессосців була дивовижним поєднанням місцевих палеоіспанських та фінікійських рис. Вони розмовляли нині вимерлою мовою, відомою як тартесська, і володіли мистецтвом металургії та металообробки. Їхні бронзові вироби славилися складним дизайном: від неглибоких жаровень у формі тарілок до витіюватих фібул і ремінних пряжок.

Тартессосці поклонялися богині, на ім'я Астарта, а також чоловічому божеству Ваалу. Вважається, що ці божества завезені через фінікійських торгових партнерів Тартесса.

Нещодавно Вища рада наукових досліджень (CSIC) оголосила про нове відкриття на місці розкопок (Casas del Turuñuelo). У руїнах святилища, яке використовували для ритуального жертвоприношення тварин, вдалося знайти перші людські зображення народу Тартесс. Рельєфи датуються 5 століттям до н. е. і є визначною знахідкою.

На двох рельєфах, схоже, зображені жіночі фігури, які можна інтерпретувати як зображення тартесських богів. Інші три рельєфи є фрагментарними і знаходяться в поганому стані, хоча на одному з них був побачили зображення тартесського воїна.

За словами дослідників, ця надзвичайна знахідка є глибокою зміною поглядів у розумінні народу Тартесс, який традиційно вважається аніконічною культурою, що представляє божественність через тваринні або рослинні мотиви, або через бетили (священні камені).

Ці чудові відкриття дозволять нам краще зрозуміти культуру і вірування древнього народу Тартесс, які досі залишалися значною мірою оповиті таємницею.

Раніше Фокус писав про незвичайні гирі для терезів древніх людей, які виявили на розкопках. Це був бюст божества п'яниці та веселуна.