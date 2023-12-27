Космическая гонка между США и Китаем началась: полем битвы станут точки Лагранжа

Особые места в космосе представляют большой интерес для двух стран, которые уже начали новую битву за космос.

Эксперты предполагают, что в плане освоение космоса между США и Китаем уже началась новая космическая гонка и полем битвы становятся точки Лагранжа, пишет ScienceAlert.

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Точки Лагранжа представляют собой места в межпланетном пространстве, где гравитация двух небесных тел, например, Солнца и Земли, уравновешивает центробежную силу, которая необходима для того, чтобы космический искусственный аппарат постоянно вращался по орбите между ними. В системе Солнце-Земля есть 5 точек Лагранжа, которые обозначаются как L1, L2, L3 L4 и L5.

Например, точки L4 и L5 расположены таким образом, что являются идеальными местами для размещения разных аппаратов и космических телескопов. Любой такой искусственный объект может оставаться на стабильной орбите в течение длительного времени. При этом аппарату не нужно очень много топлива для корректировки своего положения. Таким образом аппарат имеет постоянный отличный обзор Земли и Луны. Точки L1 и L2 находятся ближе к Луне и являются также популярным местом для размещения космических объектов.

Как говорят эксперты, тот, кто контролирует точки Лагранжа, имеет значительное преимущество во время исследований космоса, а также для поддержания связи и наблюдения за Землей и Луной.

С точки зрения Солнца, точка L2 находится на расстоянии 1,5 млн км "за" Землей. За Луной с точки зрения Земли точка L2 обеспечивает беспрепятственный обзор глубокого космоса, поэтому здесь размещен космический телескоп Уэбб.

С точки зрения Солнца, точка L2 находится на расстоянии 1,5 млн км "за" Землей. За Луной с точки зрения Земли точка L2 обеспечивает беспрепятственный обзор глубокого космоса, поэтому здесь размещен космический телескоп Уэбб Фото: NASA

Китай уже отправил спутник-ретранслятор в точку L2 в системе Земля-Луна для поддержания связи с посадочным аппаратом "Чанъэ-4", который стал первым приземлившимся на обратной стороне Луны. США также определили точку L2 системы Земля-Луна для размещения здесь первой лунной космической станции под названием Gateway в конце эттого десятилетия.

По словам американского инженера космических систем Лауры Даффи, точка L2 особенно важна, ведь с этого места есть постоянный обзор обратной стороны Луны. Поэтому Китай стремиться размещать свои аппараты именно здесь.

Экономическое и технологическое соперничество между США и Китаем стало предметом недавнего доклада двухпартийного комитета Палаты представителей Конгресса США. В докладе сказано, что финансирование NASA и Министерства обороны имеет решающее значение для установления доминирования в многостороннем управлении космосом и стимулирования научных открытий.

Согласно докладу, Конгресс должен обеспечить нужное финансирование, чтобы противодействовать амбициям Китая в космосе. При этом нужно сделать так, чтобы США стали первой страной, которая разместит свои аппараты во всех точках Лагранжа.

За последние годы Китай сделал огромный шаг вперед в плане исследования и освоения космоса. Например, во время миссии "Чанъэ-5" с Луны были доставлены образцы местной породы, а в ближайшем будущем аппарат "Чанъэ-6" должен совершить посадку в районе южного полюса Луны. Также Китай построил свою космическую станцию "Тяньгун" и планирует в не столько отдаленном будущем отправить своих астронавтов на Луну.

В докладе говорится, что Китай пытается бросить вызов доминированию США в космосе. При этом точки Лагранжа представляют собой трамплин для будущих пилотируемых миссий на Марс и другие миры Солнечной системы.

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