Китай готов колонизировать Луну. Почему США проигрывают космическую гонку

21 век ознаменован космической гонкой между США и Китаем. Ровно так же, как это было для Штатов и СССР. Но если космическая гонка с Советским Союзом была спринтерской, то новое соревнование с Китаем будет марафонским.

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Вскоре после Нового 2019 года Китай посадил беспилотный космический аппарат на дальней стороне Луны, где до этого не ступала нога человека. Представители американской разведки говорят, что китайцы сделали это тихо, не торопясь, чтобы убедиться, что луноход приземлился в целости и сохранности, и защитить себя от возможной неловкости. Прошло несколько часов, прежде чем Пекин объявил всему миру о своем историческом достижении.

Фокус перевел статью Майкла Уилнера о скорой высадке китайцев на Луну и Марс.

Посадка стала тревожным сигналом для Вашингтона. Китайская космическая программа развивалась с неожиданной быстротой. Вскоре Пекин в рекордные сроки соберет космическую станцию на орбите Земли, что в очередной раз застало американских чиновников врасплох.

Сотрудники американской разведки признали, что внезапные успехи Китая удивили их. Теперь они больше не удивляются. Четыре сотрудника разведки сообщили McClatchy, что Китай готов к концу этого десятилетия высадить людей на Луну и построить постоянный базовый лагерь на южном полюсе Луны, и что НАСА отстает от собственных сроков достижения подобных целей.

Китай готов к концу этого десятилетия высадить людей на Луну и построить постоянный базовый лагерь на южном полюсе Луны Фото: CCTV

Впервые сотрудники разведки публично выразили опасения, что Китай может выиграть гонку по возвращению людей на Луну и созданию лунного форпоста — достижение, которое может отбросить американские планы по полетам человека в космос на десятилетия вперед.

"Не так давно Китай заявил, что намерен высадиться на Луну к 2035 году. Так что эта дата становится все ближе и ближе, — сказал в интервью McClatchy администратор НАСА Билл Нельсон. — Я очень серьезно отношусь к безудержной гонке Китая, направленной на то, чтобы добраться до Луны".

Ни одна из стран не планирует останавливаться на Луне. Обе страны рассматривают ее как тренировочную площадку для полетов на Марс в 2030-х годах, стремясь войти в историю, отправив людей в космос и впервые высадив их на другой планете.

"Раньше это было скорее второстепенным делом для Китая, — сказал один из сотрудников американской разведки на условиях анонимности. — Сегодня Китай получает львиную долю внимания разведки".

Второй сотрудник американской разведки сказал, что "космос — вполне очевиден для Китая как место, необходимое для противодействия американской мощи".

"Они не хотят быть космической державой 2020-х годов, — добавил чиновник. — Они хотят быть космической державой 21-го века, какой мы были в 20-м".

Спустя более полувека после того, как Соединенные Штаты высадили людей на Луну, в новом тысячелетии начинается космическая гонка. Первое большое соревнование мировых держав после окончания холодной войны подстегивает новую эру исследований, которая может отправить людей в миссии, намного превосходящие те, что были осуществлены в рамках программы "Аполло" 50 лет назад.

Цель Китая — не останавливаться на Луне, а перейти к миссии на Марс

Но если космическая гонка с Советским Союзом была спринтерской, то новое соревнование с Китаем будет марафонским.

"Соединенные Штаты будут продолжать лидировать в мире, — заявила в интервью McClatchy вице-президент Камала Харрис, которая также является директором Национального космического совета. — Наша непревзойденная сеть союзников и партнеров будет способствовать исследованию дальнего космоса, вдохновлять следующее поколение исследователей и обеспечивать, чтобы достижения в космосе приносили пользу всему человечеству".

В проектах НАСА все эти цели связаны между собой, образуя концепцию "от Луны до Марса", нарушающую привычные прецеденты Вашингтона в области космических инициатив при неизменной поддержке и финансировании со стороны республиканской и демократической администраций.

"Является ли Китай катализатором? Он должен им стать. Амбиции Китая в отношении Луны и Марса следует воспринимать очень серьезно, — говорит Дин Ченг, старший советник китайской программы в Институте мира США. — Потому что, с их точки зрения, это не просто установка флага. С обеими этими миссиями связан целый грузовой поезд смысла. Они необходимы для того, чтобы установить присутствие, а затем диктовать правила".

Противостояние становится все острее. С тех пор как Китай высадил марсоход на дальней стороне Луны, он более чем удвоил число своих спутников, вращающихся вокруг Земли, и запустил космический самолет, который несколько месяцев находился на низкой околоземной орбите, прежде чем подняться выше и выпустить снаряд, сообщили представители оборонного ведомства. Пекин уже разрабатывает космическое оружие, включая электронное и кибернетическое оборудование, а также устройства, способные преследовать спутники и зацепляться за них, чтобы нарушить их орбиту.

Нельсон выразил обеспокоенность тем, что Китай может достичь своих лунных рубежей первым — такое развитие событий может позволить Пекину монополизировать ресурсы, критически важные для стойкого присутствия на поверхности планеты, такие как замерзшая вода, скрывающаяся в расщелинах вечной темноты, и солнечная энергия с горных вершин, купающихся в постоянном солнечном свете.

"Если бы Китай высадился и основал там аванпост, я думаю, этот момент для американского народа был бы сравним со "Спутником" , — сказал Г. Скотт Хаббард, первый куратор марсианской программы НАСА и бывший директор Исследовательского центра Эймса при НАСА, который сейчас возглавляет консультативную группу по безопасности экипажей компании SpaceX. — Они могут претендовать на Луну как на свою собственность".

Посольство Китая в Вашингтоне в своем комментарии McClatchy сообщило, что "космическое пространство — это не поле для борьбы, а важное пространство для взаимовыгодного сотрудничества. Исследование и использование космического пространства в мирных целях — это общее дело человечества, которое должно приносить пользу всем".

Высокопоставленные чиновники в администрации Байдена сказали McClatchy, что китайская программа может стать тем стимулом, который необходим Соединенным Штатам, чтобы возродить чудо и драйв космических полетов, которые когда-то поразили воображение американцев. "В конкуренции есть положительные стороны", — сказал один из чиновников, добавив, что "напряженность для одних — это вдохновение для других".

Рывок к южному полюсу Луны

Пекин снова удивил Вашингтон в мае, когда его управляемое военными космическое агентство провело пресс-конференцию якобы для того, чтобы сделать обычное заявление.

Представители агентства представили трех новых китайских астронавтов, которые на следующий день должны были отправиться на китайскую космическую станцию "Тяньгун" — это часть стабильного процесса отправки новых членов экипажа на орбиту каждые шесть месяцев, что само по себе является впечатляющим достижением. Затем официальные лица добавили, что Пекин намерен высадить людей на Луну к 2030 году, сдвинув сроки на несколько лет вперед.

Орбитальная станция Тяньгун Фото: Wikipedia

Китайская Академия военных наук ранее заявляла, что космос "уже стал новой областью современной военной борьбы". Ни Китайское национальное космическое управление, ни Китайское космическое агентство не ответили на многочисленные запросы по электронной почте с просьбой прокомментировать ситуацию.

Согласно государственному плану Китая, в 2026 году с помощью роботов будет проведена разведка южного полюса на предмет наличия воды на Луне, а в 2028 году там начнется создание базы, которая будет называться Международной лунной исследовательской станцией. Пекин намерен завершить разработку новой ракетной системы Long March 10 для полетов с экипажем к 2027 году.

Представители американской разведки говорят, что попытка китайцев совершить первую высадку человека на южном полюсе будет "сопряжена с большим риском", но также считают, что Пекин попытается противопоставить свою первую высадку "Аполло".

"Если существует престижная цель, — сказал один из сотрудников разведки, — то это южный полюс Луны".

Подстегнутая внезапными успехами Китая, администрация Трампа запустила программу Artemis, которая началась с орбитальной безэкипажной миссии в 2022 году. В следующем году НАСА планирует отправить экипаж на орбиту Луны с помощью Artemis II. Затем, в декабре 2025 года — уже на год позже, чем предполагалось изначально, — Artemis III впервые за более чем 53 года может отправить на Луну экипаж, в том числе первую женщину и первого небелого человека.

Но высокопоставленный чиновник НАСА заявил на публичной встрече летом, что "трудности", с которыми столкнулась частная компания SpaceX, создающая космический корабль, который НАСА планирует использовать для миссии Artemis III, могут привести к дальнейшим задержкам.

Космический корабль Starship компании SpaceX еще ни разу не совершал успешных полетов на орбиту и должен сделать это несколько раз, прежде чем отправиться на Artemis III для НАСА. Недавние неудачи в программе высмеивали китайские государственные СМИ. Компания SpaceX отклонила многочисленные просьбы о комментарии.

Американская программа Artemis планирует запустить экипаж на орбиты Луны в декабре 2025 года

Нельсон признал в интервью, что, возможно, полет Artemis III придется перенести. "Возможно, произойдет некоторая задержка", — сказал он.

Если Starship не уложится в отведенный срок, Вашингтон может проиграть в ближайшей гонке за Луну и будет вынужден начать все заново, планируя полет на Марс. Ожидается, что SpaceX предпримет вторую попытку орбитального запуска в эти выходные. Высокопоставленный представитель администрации сообщил McClatchy, что Белый дом будет следить за ходом испытаний и их влиянием на сроки запуска Artemis.

НАСА также не давало никаких комментариев относительно своих планов по созданию лунной базы. Еще в 2022 году агентство заявляло, что планирует создать базовый лагерь Artemis на южном полюсе к концу десятилетия. Но с тех пор об этом плане ничего не говорится. В последнем бюджете НАСА, представленном Конгрессу, "наземная среда обитания" на южном полюсе упоминается как "ключевой элемент" для будущих миссий, но сроки ее создания не указаны.

НАСА сообщило McClatchy, что оно все еще работает над "развитием инфраструктуры, необходимой для долгосрочного присутствия человека", но не предоставило нового расписания для постройки форпоста, кроме того, что после возвращения людей на Луну, миссии после Artemis IV в 2028 году будут запускаться "с ежегодной периодичностью".

"Пики вечного света" расположены вдоль обода кратера Шеклтон на южном полюсе Луны. "Будущие миссии Artemis к южному полюсу Луны могут использовать эти сильно освещенные регионы для использования солнечной энергии и поддержки базового лагеря", — говорится в сообщении НАСА. Но если Китай продолжит соблюдать собственные сроки, как ожидает американское разведывательное сообщество, то к 2028 году его миссия "Чанъэ-8" уже начнет закладывать фундамент своей базы на южном полюсе — и это станет основой для борьбы за суверенитет, местоположение и лунные ресурсы.

"Чтобы все это делать, нужна энергия. И есть несколько крошечных клочков земли прямо рядом с подозрительной водой в постоянной тени — я говорю о нескольких тысячах акров — которые находятся под почти непрерывным солнечным светом, — говорит Хаббард. — И Соединенные Штаты, и Китай нацелились на эти пики вечного света в качестве места постройки базы".

По словам Томаса Робертса, адъюнкт-сотрудника Проекта аэрокосмической безопасности CSIS, прецедентов такого конфликта нет, как нет и законов, которые бы регулировали его, за исключением договора 1967 года, который, по общему мнению, является непроработанным и неисполнимым.

"Оба участника хотят попасть в один и тот же небольшой район лунной поверхности в одно и то же время, — сказал Робертс. — Если бы вы посадили еще один лунный аппарат рядом с уже существующим объектом, физическая природа лунного реголита привела бы к образованию облака мусора, которое могло бы повредить чувствительные приборы. Это совершенно нормально, если ваша цель — посетить дальнюю сторону Луны, которая размером с океан. Но все не так радужно, если вы нацелены на особые ресурсы, сосредоточенные на крошечном клочке территории".

Если Starship не уложится в отведенный срок, Вашингтон может проиграть в ближайшей гонке за Луну и будет вынужден начать все заново, планируя полет на Марс

Американские чиновники все больше обеспокоены тем, что, если Китай добьется господства на южном полюсе, он действительно может попытаться лишить Соединенные Штаты и их партнеров физического доступа, ограничив их возможности по поддержанию постоянного присутствия на поверхности или добыче редких минералов и изотопов, все более дефицитных на территории США.

"Мы считаем, что они попытаются использовать лунную активность по максимуму, — сказал один из сотрудников американской разведки. — Китай может занять выгодную позицию, чтобы повлиять на перемещение других держав, включая США, к Луне и на ней".

Вашингтон попытался создать новый свод правил для управления этим еще не освоенным рубежом, разработав "Соглашения Артемиды", чтобы "сформулировать практический набор принципов для руководства космическими исследованиями", согласно заявлению Государственного департамента. Список подписавших соглашение стран вырос до 32 государств. Китай не входит в их число. Вместо этого Пекин набрал небольшой список стран, которые присоединились к его программе создания лунной базы, включая Россию, Венесуэлу, Пакистан, Южную Африку и Беларусь.

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Три высокопоставленных чиновника администрации Байдена сообщили McClatchy: Белый дом считает, что еще есть время "сформировать среду" для того, чтобы понять, какое поведение мир посчитает приемлемым для космических путешествий будущего.

"В ближайшие несколько лет — и особенно в ближайшие год–два — Соединенные Штаты будут продолжать играть ведущую роль, устанавливая нормы и стандарты, выгодные нам, и согласовывая их с нашими партнерами", — сказал один из высокопоставленных чиновников.

Другой высокопоставленный чиновник администрации назвал перспективу создания "запретных зон" на Луне "актуальной темой", часто обсуждаемой в Белом доме. Однако закон под названием "Поправка Вольфа", принятый при администрации Обамы на фоне откровений о том, что Пекин использовал информацию спутниковых компаний для развития своих технологий баллистических ракет, запрещает чиновникам из НАСА и Белого дома напрямую взаимодействовать с Китаем по космическим вопросам.

"Мы предполагаем, что такие обсуждения в конечном итоге состоятся, — сказал второй высокопоставленный представитель администрации. — Но сейчас мы сосредоточены на развитии наших возможностей, наших технологий и наших программ. И я полагаю, что китайцы сосредоточены на том же".

В Конгрессе законодатели из комитетов по разведке были проинформированы о планах Китая и требуют от НАСА соблюдения сроков, сказал в интервью сенатор Джерри Моран из Канзаса, главный республиканец в подкомитете по ассигнованиям, в компетенцию которого входит НАСА.

"Как американцы — возможно, отчасти из гордости, но также из соображений национальной безопасности и экономической выгоды — мы не хотим, чтобы Китай установил флаг на Луне или оказался в глубоком космосе, включая Марс", — сказал Моран.

Этим летом американские чиновники вместе со своими союзниками обсуждали в Лондоне стратегию предстоящих лунных и марсианских миссий, уделяя пристальное внимание намерениям Пекина, говорит Николя Мобер, советник по космосу посольства Франции в Вашингтоне. Франция поддерживает отношения в космической сфере как с Китаем, так и с Соединенными Штатами.

"Мы видим, что делает Китай. Они идут вперед семимильными шагами", — сказал Моберт.

Цель на горизонте — Марс

Смысл возвращения на Луну, по словам Моберта, не в том, чтобы "получить удовольствие от пребывания на Луне". Он заключается в том, чтобы научиться поддерживать жизнь человека на небесном теле в течение длительных периодов времени, прежде чем отправиться еще дальше — на Марс.

По словам Джима Брайденстайна, администратора НАСА при бывшем президенте Дональде Трампе, на фоне полета на Марс путешествие на Луну — легкая прогулка.

"Человечество в конце концов ступит на поверхность Марса, и я думаю, что это будет исключительный момент, — добавил Брайденстайн. — Кто окажется там первым? Я не знаю".

Смысл возвращения на Луну, по словам Моберта, не в том, чтобы "получить удовольствие от пребывания на Луне", а в том, чтобы отправиться на Марс Фото: NASA/JPL

При использовании традиционных технологий возможность запуска на Марс появляется лишь раз в 26 месяцев. Это примерно восемь месяцев пути в каждую сторону. Пропуск запуска может привести к задержке на несколько лет, а если в полете что-то пойдет не так, экипаж окажется в глубоком космосе один.

Длительность путешествия означает, что экипаж будет подвергаться опасному уровню радиации, ему потребуется больше еды, оборудования, физической и психической выносливости, чем для любой другой миссии.

Затем им придется приземлиться в атмосфере, которая достаточно плотная, чтобы убить их, но слишком разреженная, чтобы использовать ее в качестве ингибитора для замедления спуска на поверхность. Если экипажу это удастся, они окажутся по другую сторону солнца, и никто не сможет им помочь.

"Artemis" — это шаг к Марсу в том же смысле, как шаг из парадной двери дома в Нью-Йорке — шаг к Парижу", — говорит Кейси Драйер, руководитель отдела космической политики Планетарного общества, группы по защите космической политики, основанной Карлом Саганом.

НАСА стремится достичь Марса к 2040 году и работает над совершенно новыми технологиями для этой миссии, сказал Нельсон в интервью McClatchy, включая производство ядерного теплового двигателя, который, как надеются в НАСА, позволит сократить время полета вдвое.

Табита Додсон возглавляет работу Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) по возрождению проекта термоядерного двигателя, который был начат еще во времена "Аполло", но после отказа США от пилотируемых космических полетов в 1970-х годах лег на полку.

"Эта программа кажется мне неотложной, — сказала Додсон в интервью McClatchy. — В различных правительственных учреждениях по всей стране, в Конгрессе и на уровне президента царит такой уровень поддержки, что я чувствую, что мы должны сделать это прямо сейчас, потому что мы можем упустить свой шанс".

Додсон утверждает, что она "вполне уверена", что DARPA и его основной партнер из частной индустрии, компания Lockheed Martin, успешно продемонстрируют свою ракету DRACO в 2027 году.

После этого десятки ученых во главе с командой из Национальной лаборатории Айдахо будут работать над тем, чтобы развить ожидаемый успех DRACO, повышая эффективность компонентов, необходимых для работы ядерной тепловой ракеты в более длительных миссиях.

DARPA и его основной партнер из частной индустрии, компания Lockheed Martin, успешно продемонстрируют свою ракету DRACO в 2027 году Фото: NASA

"Есть дополнительные технологии, которые необходимо разработать, чтобы получить более высокий потенциал, необходимый для миссии высадки на Марс", — сказал в интервью Себастьян Корбисьеро, старший технический советник по перспективным концепциям в Национальной лаборатории Айдахо.

Додсон и Корбисьеро сказали, что установили для себя срок полета на Марс к 2040 году, и выразили уверенность в том, что он может быть достигнут.

Китайские чиновники, похоже, тоже работают над собственным проектом по созданию ядерной силовой установки.

В ноябре прошлого года на острове Хайнань, где Китай построил стартовую площадку для своих самых тяжелых ракет, Ву Вейрен, архитектор китайской лунной программы, выступил с презентацией, в которой рассказал о планах Китая на будущие полеты, включая проекты космических кораблей с ядерными электрическими двигателями. У McClatchy есть слайды этой презентации.

"Марс — это цель на горизонте, — сказал Скотт Пейс, исполнительный секретарь Национального космического совета при Трампе. — Высадка на Марс — если они смогут это сделать — сыграет на руку Китаю как великой державе 21 века. Но поставить акую цель и осуществить ее — две разные вещи".

Китайские чиновники хранят молчание о своих планах насчет экипажной миссии на Марс. В 2021 году на конференции по освоению космоса в России один из руководителей главного китайского производителя ракет-носителей заявил, что у Пекина есть дорожная карта по отправке людей на Марс и созданию там базы в середине 2030-х годов.

Судьба китайского робота-вездехода на Марсе, который был отправлен с большой помпой в том же году, но погиб всего через несколько месяцев после начала своей миссии, возможно, продемонстрировала Пекину, какие проблемы ждут его впереди. "Они поняли, что Марс — это трудно", — сказал один из сотрудников американской разведки.

Американские чиновники сомневаются в целесообразности столь агрессивных сроков и в том, что китайский чиновник говорит от имени своего правительства.

Но государственные китайские СМИ подтвердили его слова. И это уже не первый раз, когда космическая программа Пекина удивляет мир.

"Китайцы постоянно повторяют: ползи, иди, беги, — говорит Ченг из Института мира США. — Они используют эту фразу для каждой крупной научной программы. Сначала они не торопятся, но кульминацией всегда становится спринт".