Крохотные вурдалаки строят ледяные пещеры, спасаясь от холода: их тайники нашли в снегу (видео)

Исследователи обнаружили, что необычные млекопитающие, как и белые медведи, впадают в спячку в самодельной ледяной пещере.

Уссурийские трубконосы (Murina ussuriensis) — крохотные летучие мыши, весом не более двух кубиков сахара, привлекли внимание ученых не только своими миниатюрными размерами, но и весьма удивительным поведением, пишет IFLScience.

Известно, что представители этого вида охотятся на насекомых в своих родных ареалах на Курильских островах, Сахалине, в юго-восточной Сибири, Корее и Японии. Ученые знали, что в этих привычных средах обитания они сталкиваются с минусовыми температурами, однако не понимали, как это происходит. Все изменилось в 2018 году, когда ученые смогли подтвердить, что уссурийские трубконосы ведут себя как белые медведи: впадают в спячку в снегу, самостоятельно создавая ледяные пещеры для зимовки.

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Ранее ученые предполагали, что представители этого вида могут прятаться на деревьях или в расщелинах скал, защищаясь от холода. Однако позже стало появляться все больше сообщений о том, что уссурийских трубконосов находили отдыхающими в снежных сугробах.

В ходе расследования ученые связались с местными, которые сообщали о летучих мышах в ледяных сугробах и отправились с ними на поиски млекопитающих. В общей сложности им удалось собрать 22 норы и обнаружить 37 летучих мышей, к изучению которых они приступили на месте.

Ученые заметили, что летучие мыши в пещерах скрутились в плотный клубок таким образом, что их головы полностью оказались под хвостовой перепонкой. Таким образом некоторые местные брали меховые комочки в руки, даже не осознавая, что это летучие мыши.

Команда также изучила норы, в которых были обнаружены летучие мыши: некоторые из них достигали глубины около 6 сантиметров, а термография показала, что температура тела самих млекопитающих была чрезвычайно низкой, и они согревались лишь незадолго до взлета.

Авторы исследования отмечают, что снежные поверхности оказались мягкими и светлыми, а потому мыши без труда проделывали в снегу небольшие углубления, а затем прятались туда. При этом продолжительность спячки летучей мыши зависит от того, сколько снега скопится над ее пещерой для зимовки, а также от того, как долго будет таять снег. В общей сложности зимовка может продлиться от нескольких дней до полугода.

Ученые до сих пор не знают, почему представители этого вида предпочитают зимовать в сугробах, однако предлагают три ключевых преимущества ночевки в ледяных пещерах:

во-первых, потеря воды в таких условиях должна быть минимальной;

во-вторых, хищники едва ли будут искать добычу в снегу;

в-третьих, ледяные берлоги на самом деле обеспечивают большую термическую стабильность в сравнении с дуплами деревьев.

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