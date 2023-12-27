Укрепить здоровье потратив пару минут: овощной суп помогает снизить воспаление

Еда является фундаментом здорового организма, но порой готовить полезные блюда бывает не так просто, но к счастью человечество давно вывело идеальные и простые рецепты полезной пищи.

Когда речь идет о правильном питании и прекрасном самочувствии, иногда самые простые рецепты оказываются самым сильным методом укрепления здоровья. Речь идет о супе, который не только вкусен, но и полезен. Представьте себе тарелку, наполненную яркими цветами свежих овощей, каждый из которых несет в себе не только вкус, но и множество полезных свойств, пишет EatingWell.

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Помидоры, ключевой элемент в этом рецепте, и они включены не только для вкуса: они богаты ликопином, природным соединением, которое, как было установлено, уменьшает воспаление. Воспаление — частый виновник различных проблем со здоровьем, поэтому употребление продуктов, которые борются с ним, является большим плюсом. Кроме того, лимская фасоль, морковь, желтый болгарский перец и шпинат — все эти продукты содержат огромное количество питательных веществ и витаминов, необходимых для поддержания здоровья организма.

Вот как приготовить этот полезный суп:

Ингредиенты:

2/3 чашки томатного соуса без добавления соли

1 1/2 чашки замороженной лимской фасоли

1 чашка нарезанной моркови

1 чашка нарезанного желтого болгарского перца

1 чашка нарезанных сливовых помидоров

1 чашка рубленого шпината

2 1/4 чашки овощного бульона с пониженным содержанием натрия

3/4 чайной ложки итальянской приправы, разделено

3/4 чайной ложки чесночного порошка, разделить

3/4 чайной ложки красного дробленого перца, разделено

3 щепотки соли

Способ приготовления:

Разделите томатный соус между 3 банками для консервирования. Положите по 1/2 стакана фасоли, по 1/3 стакана моркови, болгарского перца, помидоров и шпината. Накройте и храните в холодильнике до 3 дней. Чтобы приготовить 1 банку супа, добавьте в банку 3/4 стакана бульона; всыпьте по 1/4 чайной ложки итальянской приправы, чесночного порошка, красного молотого перца и щепотку соли. Готовьте суп в микроволновой печи, не закрывая крышкой, на высокой мощности в течение 1 минуты, помешивая после каждой готовки, пока суп не станет горячим и овощи не станут нежными, около 4-5 минут. Дайте остыть в течение 5 минут перед подачей.

Преимущество этого рецепта заключается в его удобстве. Вы готовите один раз и питаетесь здоровой пищей в течение нескольких дней. Каждый ингредиент уложен в банку и готов к превращению в сытный суп с помощью простого добавления бульона. Неважно, где вы находитесь — дома или в дороге, теплый и уютный ужин будет готов всего за несколько минут. Если у вас закончился бульон или вам нужен более легкий вариант, бульонный кубик с горячей водой сработает так же хорошо.

Этот суп — не просто блюдо, а свидетельство силы простых, полезных ингредиентов, собранных вместе для поддержания хорошего самочувствия. Это забота о вашем теле без ущерба для вкуса и удобства. Так что в следующий раз, когда вы будете искать быструю и полезную еду, помните, что иногда лучшим способ быстро укрепить здоровье — это вкусный суп с овощами.

Ранее Фокус писал о 4 причинах есть суп по утрам. Наша утренняя трапеза редко когда включает в себя что-то на подобие супа, обычно предпочитая ему различные каши и яичницу. Но исследователи утверждают, что суп может быть невероятно полезным по утрам.

Также Фокус писал о том, что диета из супов может предотвратить опасное заболевание печени. Диета "супы и шейки" показывает многообещающие результаты в недавнем исследовании по лечению заболеваний печени, которые несут более серьезные последствия для здоровья.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.