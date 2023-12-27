Почему губы зимой так трескаются: все дело в их уникальности

Исследователи рассказали, почему наши губы зимой от холода и ветра сильнее лущатся, чем в любое другое время года.

Все мы замечали, что зимой наша кожа требует особого ухода и увлажнения, причем это касается не только кожи рук и лица, особого внимания также требуют и наши губы. Ученые наконец-то рассказали, почему наши губы так страдают от морозов и трескаются, пишет Live Science.

По словам лондонского врача и заместителя клинического директора клиник Bupa Health Clinics, доктора Люка Поулза, причина уязвимости человеческих губ кроется в их уникальной анатомии. Кожа на губах имеет более тонкий защитный слой в сравнении с остальной кожей лица, что делает их ее максимально уязвимой и восприимчивой обезвоживанию.

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Начиная с "киновой границы", линии, отделяющей ткань губ от остальной части лица, ткань напоминает слизистую оболочку, выстилающую внутреннюю часть человеческого рта. Исследования также показали, что она состоит всего из 3-5 слоев ткани и полностью лишена волосяных фолликулов или потовых желез, которые присутствуют на других частях человеческого лица.

По словам Поулза, простыми словами, клеточные слои кожи на нашем лице в 6 раз толще, чем на губах. Кроме того, на наших губах меньше сальных желез, в сравнении с другими частями тела. Это играет особенно важную роль, когда воздух на улице становится холоднее и менее влажным, при этом в домах и на работе включается отопление. Медики отмечают, что постоянное воздействие сухого воздуха обезвоживает нежную кожу губ, что впоследствии и вызывает растрескивание, шелушение и кровотечение (состояние, известное как хейлит).

Как правило, мы, не задумываясь, пытаемся облегчить дискомфорт, облизывая губы. Однако ученые предупреждают, что в действительности это может лишь усугубить ситуацию: слюна содержит пищеварительные ферменты, например, амилазу, которая расщепляет крахмалы на сахара, и липазу, способствующую перевариванию жиров.

По словам Поулза, когда мы облизываем губы, засохшая слюна удаляет естественный маслянистый защитный слой, который в действительности как раз и помогает нашим губам оставаться здоровыми. Со временем эти ферменты также способны повредить кожу, а также способствуют ее обезвоживанию.

Исследование 2020 года также показало, что заложенный нос также способен усугубить ситуацию, так как это заставляет нас дышать через рот, а значит подвергать губы избытку слюны. В то же время ученые отмечают, что сухие губы являются не только эстетической проблемой, но также и медицинской. Дело в том, что обветривание может сделать кожу губ более уязвимой перед инфекциями, а также различными бактериями и микробами.

По словам Поулза, если состояние потрескавшихся губ не улучшается после использования бальзама, мази и ситуацию не спасает увлажнитель воздуха, вам, вероятно, следует обратиться за медицинской помощью.

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