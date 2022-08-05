Ученые выяснили, какие женские губы являются наиболее привлекательными

Новое исследование ученых показало, что наиболее привлекательные женские губы соответствуют существующему "золотому стандарту" красоты.

Группа американских ученых под руководством Себастьяна Котофана из Клиники Мейо, одного из крупнейших медицинских центров Мира, провели исследование, чтобы выяснить: какие женские губы мужчины считают самыми привлекательными. Оказалось, что самыми красивыми губами респонденты признали пропорции, которые и так считаются "золотым стандартом" красоты женских губ, сообщает EurekAlert.

В то время как социальные сети и многие знаменитости стимулируют женщин иметь более объемные губы, новое исследование показало, что наоборот самыми привлекательными выглядят более естественные и гармоничные женские губы.

Эксперимент с губами

Для того, чтобы выяснить, какие женские губы считаются самыми привлекательными, ученые пригласили поучаствовать в эксперименте несколько десятков мужчин и женщин, которым было от 30 до 40 лет. На мониторе компьютера им показывали изображения женских лиц, на которых губы имели разное соотношение друг к другу (верхняя к нижней), а также разный объем. Среди этих фотографий были и не измененные с помощью фоторедакторов изображения женских губ. Чтобы понять степень привлекательности женских губ, ученые использовали технологию отслеживания взгляда, чтобы оценить, на какие части лица респонденты смотрели больше всего.

[ + – ] Ученые создали серию изображений губ с соотношениями верхней губы к нижней в следующих пропорциях: 1 к 1, 1 к 1,6, 1 к 2 и 1,6 к 1 Фото: eurekalert.org

Разные изображения женских губ

Ученые создали серию изображений губ с соотношениями верхней губы к нижней в следующих пропорциях: 1 к 1, 1 к 1,6, 1 к 2 и 1,6 к 1. Также с помощью цифровой обработки изображений ученые поменяли объем губ. На одних изображениях был естественный объем, а на других толщина губ была либо уменьшена до 70% и 85% от настоящего размера, либо увеличена до 115% и 130%.

[ + – ] Также с помощью цифровой обработки изображений ученые поменяли объем губ. На одних изображениях был естественный объем, а на других толщина губ была либо уменьшена до 70% и 85% от настоящего размера, либо увеличена до 115% и 130% Фото: eurekalert.org

Какие женские губы самые привлекательные?

Результаты исследования показали, что наиболее привлекательными женскими губами респонденты посчитали губы с соотношением верхней губы к нижней в пропорции 1 к 1,6. Именно эта пропорция считается в косметологии "золотым стандартом" красоты губ. А самой непривлекательной пропорцией губ оказалось соотношение верхней губы к нижней с показателем 1 к 2.

Что касается объема губ, согласно результатам эксперимента, самыми привлекательными губами оказались губы с естественным, не увеличенным объемом. Например, самыми непривлекательными губами оказались губы с объемом, который был увеличен до 130%.

По словам Котофана, их исследование лишь подтвердило результаты предыдущих немногочисленных научных работ, которые касались красоты женского лица, и губ в частности.

[ + – ] По словам Котофана, их исследование лишь подтвердило результаты предыдущих немногочисленных научных работ, которые касались красоты женского лица, и губ в частности Фото: CNN

Дольше, не значит лучше

"Важно отметить, что при просмотре изображений респонденты меньше всего тратили времени на просмотр губ с пропорциями 1 к 1,6 и обычным, не увеличенным, и не уменьшенным объемом. Наоборот, участники эксперимента дольше рассматривали видоизмененные губы. Мы считаем, что это связано с тем, что у респондентов существует свой внутренний стандарт красоты и он отвечает самым привлекательным губам. Отходящие от внутреннего стандарта губы естественно вызывали больше внимания, чтобы мозг мог обработать полученную информацию", — говорит Котофана.

Таким образом, результаты нового исследования показываю, что, возможно, люди дольше рассматривают, казалось бы, более привлекательные фотографии не потому, что они им нравятся. Может просто они пытаются осмыслить увиденное, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, ученые доказали, что снимки на фронтальные камеры, то есть процесс создания селфи, искажают лицо человека и это грозит появлением психологический проблем.