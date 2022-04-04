Коварное селфи. Ученые доказали, что снимки на фронтальные камеры искажают лицо

Новое исследование показывает, что люди остаются неудовлетворенными видом своего лица на фото и это грозит психологическими проблемами.

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Сейчас в среднем в мире люди делают 450 селфи в год. Но ученые из Университета штата Техас выяснили, что селфи, сделанное на фронтальную камеру искажает лицо человека и делает нос длиннее и шире, чем на фотографиях, сделанных на обычную цифровую камеру, сообщает Daily Mail.

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По словам ученых, в связи с более возрастающим неудовлетворением своим внешним видом, вырос спрос на ринопластику, которая является одним из самых популярных видов косметической хирургии.

"Существует явная связь между увеличением количества селфи-фотографий и увеличением спроса на ринопластику, особенно среди молодежи", — говорит Бардия Амирлак из Университета штата Техас.

Ход исследования

Для того, чтобы выяснить как селфи-фотографии влияют на изменение внешнего вида лица, ученые пригласили 30 добровольцев принять участие в эксперименте. Участники получили задание сделать серию фотографий на фронтальную камеру с расстояния в 30 см и 45 см от лица. А также сделать фото лица с помощью цифровой камеры с расстояния 1,5 м. Все фотографии они делали в одно и то же время и с одинаковым освещением.

[ + – ] Ученые попросили сделать несколько селфи, а также сфотографироваться на обычную цифровую камеру Фото: Daily Mail

Ученые сравнили размеры носа, губ, подбородка на и ширины лица на разных фотографиях. Также они попросили участников эксперимента оценить общий уровень удовлетворения своим лицом на разных фото. В результате оказалось, что селфи значительно искажает черты лица участников.

Результаты исследования

На фотографиях с расстояния в 30 см нос казался в среднем на 6,4% длиннее, чем на фото с цифровой камеры, а на фото с расстояния в 45 см — на 4,3% длиннее. Также длина подбородка уменьшилась в среднем на 12% на фото, которые были сделаны с расстояния в 30 см. Результаты эксперимента показали, что соотношения длины носа и подбородка на фото увеличилось на 17 %. Также ширина носа оказалась больше, по отношению к ширине лица.

[ + – ] Ученые выяснили, что селфи-фото искажают лицо человека. Слева направо: селфи-фото с расстояния в 30 см, с расстояния в 45 см и фото на цифровую камеру Фото: Daily Mail

Участники эксперимента также были не очень довольны своим внешним видом. Они были менее довольны формой и размером носа, а также своим лицом в целом на фотографиях с расстояния в 30 см, по сравнению со снимками на цифровую камеру.

"По мере роста популярности селфи-фотографий крайне важно понять, как они искажают черты лица и как это влияет на людей. Искажения лица на селфи также может повлиять на психическое здоровье человека, вызвать депрессию и тревогу", — говорит Амирлак.

Напоминаем, что ученым удалось реконструировать лицо мужчины, который жил еще в 6 веке нашей эры.