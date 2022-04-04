Підступне селфі. Вчені довели, що знімки на передні камери спотворюють обличчя

Нове дослідження показує, що люди залишаються незадоволеними виглядом свого обличчя на фото, і це загрожує психологічними проблемами.

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Зараз у середньому у світі люди роблять 450 селфі на рік. Але вчені з Університету штату Техас з'ясували, що селфі, зроблене на фронтальну камеру, спотворює обличчя людини та робить носа довшим і ширшим, ніж на фотографіях, зроблених на звичайну цифрову камеру, повідомляє Daily Mail.

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За словами вчених, у зв'язку зі зростанням незадоволення своїм зовнішнім виглядом зріс попит на ринопластику, яка є одним із найпопулярніших видів косметичної хірургії.

"Існує явний зв'язок між збільшенням кількості селфі-фотографій і збільшенням попиту на ринопластику, особливо серед молоді", — говорить Бардія Амірлак з Університету штату Техас.

Хід дослідження

Для того, щоб з'ясувати, як селфі-фотографії впливають на зміну зовнішнього вигляду обличчя, вчені запросили 30 добровольців взяти участь у експерименті. Учасники отримали завдання зробити серію фотографій на фронтальну камеру з відстані 30 см і 45 см від обличчя, а також зробити фото обличчя за допомогою цифрової камери з відстані 1,5 м. Усі фотографії вони робили в один і той же час і з однаковим освітленням.

[ + – ] Учені попросили зробити кілька селфі, а також сфотографуватись на звичайну цифрову камеру Фото: Daily Mail

Учені порівняли розміри носа, губ, підборіддя та ширину обличчя на різних фотографіях. Також вони попросили учасників експерименту оцінити загальний рівень задоволення своєю особою на різних фото. У результаті виявилося, що селфі значно перекручує риси обличчя учасників.

Результати дослідження

На фотографіях із відстані 30 см ніс здавався в середньому на 6,4% довшим, ніж на фото з цифрової камери, а на фото з відстані 45 см — на 4,3% довшим. Також довжина підборіддя зменшилася в середньому на 12% на фото, які були зроблені з відстані 30 см. Результати експерименту показали, що співвідношення довжини носа та підборіддя на фото збільшилося на 17%. Також ширина носа виявилася більшою відносно до ширини обличчя.

[ + – ] Учені з'ясували, що селфі-фото спотворюють обличчя людини. Зліва направо: селфі-фото з відстані 30 см, з відстані 45 см і фото на цифрову камеру Фото: Daily Mail

Учасники експерименту також були не дуже задоволені своїм зовнішнім виглядом. Вони були менш задоволені формою та розміром носа, а також своїм обличчям загалом на фотографіях із відстані 30 см, порівняно зі знімками на цифрову камеру.

"У міру зростання популярності селфі-фотографій дуже важливо зрозуміти, як вони спотворюють риси обличчя та як це впливає на людей. Спотворення обличчя на селфі також може вплинути на психічне здоров'я людини, викликати депресію та тривогу", — каже Амірлак.

Нагадуємо, що вченим вдалося реконструювати обличчя чоловіка, який жив ще в 6 столітті нашої ери.