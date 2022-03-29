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Тіло з болота. У Шотландії реконструювали обличчя чоловіка, який жив 1 тис. років тому

Юлія Чайка
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мандрівник, чоловік, вигляд, фото

Результати нового дослідження дають одне з перших уявлень про життя раннього Середньовіччя в Шотландії.

У ході свого недавнього дослідження вчені з Абердинського університету виявили особистість людини, кинутої в болото понад 1000 років тому, пише Aberdeen Live.

Цей чоловік, якого прозвали мандрівником із Лох-Ломонда, був одним із 9 дорослих і 5 немовлят, знайдених у вбиральні колишньої римської лазні в VI столітті.

пробірка, вчений, фото
Використовуючи ізотопний аналіз, експерти змогли вивчити раціон харчування та походження кожного з дорослих у групі

Спочатку вважалося, що виявлені в Крамонді в 1975 році тіла стали жертвами чуми або кораблетрощі XIV століття. Однак тепер учені з Абердинського університету пролили світло на їхню історію та з'ясували, що деякі з них подорожували Шотландією.

Дослідники вивчили кістки та зуби, знайдені на місці, яке колись було вбиральні в римському форті, внаслідок чого їх стали називати "тілами в болоті". Використовуючи ізотопний аналіз, вони змогли вивчити раціон харчування та походження кожного з дорослих у групі.

мандрівник, чоловік, вигляд, фото
Мандрівник із Лох-Ломонда

Результати дослідження дають одне з перших уявлень про переміщення населення раннього середньовіччя в Шотландії. Як зазначила професорка Кейт Бріттон, старша авторка дослідження з Абердинського університету, вони були здивовані, виявивши, що, незважаючи на те, що тіла були поховані в безпосередній близькості одне від одного, що наводило на думку про їхній родинний зв'язок, деякі з них виховувалися за сотні кілометрів одне від одного.

"Їжа та вода, що споживаються протягом життя, залишають в організмі певну сигнатуру, яку можна простежити до джерела надходження, свідчачи про характер харчування та пересування", — розповіли вчені.

рештки, кістки, поховання, фото
Виявлені під час дослідження рештки

Зубна емаль діє, як маленькі капсули часу, що містять хімічну інформацію про те, де зростала людина. Коли вчені досліджували рештки, вони виявили, що 6 із них мають хімічні характеристики, що відповідають людям, які виросли в місцевості, що прилягає до Крамонду, але двоє — чоловік і жінка — сильно відрізнялися. Це наводить на думку, що вони провели своє дитинство десь у іншому місці.

Так, аналіз показав, що жінка була, схоже, із західного узбережжя, а в чоловіка був ізотопний підпис, більш типовий для Південного нагір'я чи району Лох-Ломонд, отже, швидше за все, він приїхав у Крамонд із іншого району.

Нагадаємо, що раніше в Шотландії відбулося інше не менш цікаве відкриття. Археологам вдалося виявити рідкісний камінь із піктськими символами. Довжина каменя становить 1,6 м, а датуються вони V або VI століттям до н.е.