Тіло з болота. У Шотландії реконструювали обличчя чоловіка, який жив 1 тис. років тому

Результати нового дослідження дають одне з перших уявлень про життя раннього Середньовіччя в Шотландії.

У ході свого недавнього дослідження вчені з Абердинського університету виявили особистість людини, кинутої в болото понад 1000 років тому, пише Aberdeen Live.

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Цей чоловік, якого прозвали мандрівником із Лох-Ломонда, був одним із 9 дорослих і 5 немовлят, знайдених у вбиральні колишньої римської лазні в VI столітті.

[ + – ] Використовуючи ізотопний аналіз, експерти змогли вивчити раціон харчування та походження кожного з дорослих у групі

Спочатку вважалося, що виявлені в Крамонді в 1975 році тіла стали жертвами чуми або кораблетрощі XIV століття. Однак тепер учені з Абердинського університету пролили світло на їхню історію та з'ясували, що деякі з них подорожували Шотландією.

Дослідники вивчили кістки та зуби, знайдені на місці, яке колись було вбиральні в римському форті, внаслідок чого їх стали називати "тілами в болоті". Використовуючи ізотопний аналіз, вони змогли вивчити раціон харчування та походження кожного з дорослих у групі.

[ + – ] Мандрівник із Лох-Ломонда

Результати дослідження дають одне з перших уявлень про переміщення населення раннього середньовіччя в Шотландії. Як зазначила професорка Кейт Бріттон, старша авторка дослідження з Абердинського університету, вони були здивовані, виявивши, що, незважаючи на те, що тіла були поховані в безпосередній близькості одне від одного, що наводило на думку про їхній родинний зв'язок, деякі з них виховувалися за сотні кілометрів одне від одного.

"Їжа та вода, що споживаються протягом життя, залишають в організмі певну сигнатуру, яку можна простежити до джерела надходження, свідчачи про характер харчування та пересування", — розповіли вчені.

[ + – ] Виявлені під час дослідження рештки

Зубна емаль діє, як маленькі капсули часу, що містять хімічну інформацію про те, де зростала людина. Коли вчені досліджували рештки, вони виявили, що 6 із них мають хімічні характеристики, що відповідають людям, які виросли в місцевості, що прилягає до Крамонду, але двоє — чоловік і жінка — сильно відрізнялися. Це наводить на думку, що вони провели своє дитинство десь у іншому місці.

Так, аналіз показав, що жінка була, схоже, із західного узбережжя, а в чоловіка був ізотопний підпис, більш типовий для Південного нагір'я чи району Лох-Ломонд, отже, швидше за все, він приїхав у Крамонд із іншого району.

Нагадаємо, що раніше в Шотландії відбулося інше не менш цікаве відкриття. Археологам вдалося виявити рідкісний камінь із піктськими символами. Довжина каменя становить 1,6 м, а датуються вони V або VI століттям до н.е.