У Шотландії знайшли рідкісний камінь із піктськими символами (фото)

Піктські символи на знайденому камені включають потрійні овали, гребінь, дзеркало, півмісяць і V-подібний стержень, а також хитромудро вирізані подвійні диски.

Під час свого недавнього дослідження в невеликому шотландському селі Аберлемно команда вчених з Університету Абердіна розкопала камінь завдовжки 1,6 м, пише Smithsonian Magazine.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як зазначають вчені, вперше вони розпочали дослідження місцевості на початку 2020 року. Виявивши деякі невідповідності, що вказують на поховане поселення, археологи розпочали невеликі пробні розкопки, щоб подивитися, чи зможуть вони знайти якісь останки.

Несподівано вони одразу ж знайшли камінь, вирізаний піктами — кельтомовним народом, який жив у північній та східній Шотландії з пізньої Античності до раннього Середньовіччя.

Камінь, датований V або VI століттям до н.е., є надзвичайною знахідкою й одним із всього 200 подібних каменів, відомих у світі. Аберлемно славиться своїм стоячим камінням з піктськими символами, найзнаменитіші з яких зображують сцени битви при Нехтансмере, що відбулася в VII столітті між англами й піктами.

[ + – ] На думку вчених, камінь вбудували у мощення будівлі, датованій XI або XII століттям.

Ця битва відіграла ключову роль в освіті Шотландії: спробу англосаксонського короля Екгфріта розширити свої володіння на півночі придушив піктський правитель Бруде III.

Піктські символи на виявленому камені включають потрійні овали, гребінь, дзеркало, півмісяць і V-подібний стрержень, а також хитромудро вирізані подвійні диски. На думку вчених, камінь вбудували у мощення будівлі, датованій XI або XII століттям. Цю споруду звели безпосередньо поверх поселень, що належать до піктського періоду.

Оскільки пікти не залишили жодних письмових свідчень, сучасне уявлення про них складається з цих символів та оповідань пізніших шотландських та римських письменників.

Нагадаємо, що в березні минулого року в Шотландії виявили залишки величезного бенкету Залізного віку. Під час цієї трапези, що відбувалася у V столітті н. е. з'їли понад 18 тисяч молюсків.