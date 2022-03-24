В Шотландии нашли редкий камень с пиктскими символами (фото)

Пиктские символы на обнаруженном камне включают тройные овалы, гребень, зеркало, полумесяц и V-образный стержень, а также замысловато вырезанные двойные диски.

В ходе своего недавнего исследования в небольшой шотландской деревне Аберлемно команда ученых из Университета Абердина раскопала камень длиной 1,6 м, пишет Smithsonian Magazine.

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Как отмечают ученые, впервые они начали исследование местности в начале 2020 года. Обнаружив некоторые несоответствия, указывающие на погребенное поселение, археологи начали небольшие пробные раскопки, чтобы посмотреть, смогут ли они найти какие-либо останки.

Неожиданно они сразу же обнаружили камень, вырезанный пиктами — кельтоязычным народом, который жил в северной и восточной Шотландии с поздней Античности до раннего Средневековья.

Камень, датируемый V или VI веком до н.э., является крайне необычной находкой и одним из всего 200 подобных камней, известных в мире. Аберлемно славится своими стоячими камнями с пиктскими символами, самые знаменитые из которых изображают сцены битвы при Нехтансмере, произошедшей в VII веке между англами и пиктами.

[ + – ] По мнению ученых камень был встроен в мощение здания, датируемого XI или XII веком

Эта битва сыграла ключевую роль в образовании Шотландии: попытка англосаксонского короля Экгфрита расширить свои владения на севере была подавлена пиктским правителем Бруде III.

Пиктские символы на обнаруженном камне включают тройные овалы, гребень, зеркало, полумесяц и V-образный стержень, а также замысловато вырезанные двойные диски. По мнению ученых камень был встроен в мощение здания, датируемого XI или XII веком. Это сооружение построили непосредственно поверх поселений, относящихся к пиктскому периоду.

Поскольку пикты не оставили никаких письменных свидетельств, современное представление о них складывается из этих символов и рассказов более поздних шотландских и римских писателей.

Напомним, что в марте прошлого года в Шотландии обнаружили остатки огромного пиршества Железного века. Во время этой трапезы, которая происходила в V веке н. э. было съедено более 18 тысяч моллюсков.