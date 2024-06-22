Британец нашел странный рисунок в ​​своей детской спальне и решил, что это проклятие (фото)

В своей детской спальне в родительском доме мужчина обнаружил под слоем старой краски серию причудливых рисунков с символами и диаграммами. За советом он обратился к диванным экспертам в социальную сеть-форум.

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Некий мужчина во время уборки в доме своих родителей нашел под слоем краски в ​​спальне своего детства над дверным косяком серию странных рисунков. Данная находка заставила его опасаться, что его таким образом прокляли, пишет британское издание Mirror.

Он поделился на Reddit снимком своего странного открытия и попросил знающих людей уточнить, что все это значит.

Также он добавил, что рисунок был очень хорошо спрятан.

"Моя мама подозревает, что это сделала наша тетя", — написал он.

Некоторые пользователи подтвердили, что найденные символы связаны с оккультизмом.

"Ключи Соломона, табличка Гермеса, енохианские печати", — сказал один из пользователей Reddit, добавив, что это оккультизм викторианской эпохи, и на табличке нет никаких имен, связанных со злым умыслом.

"Найденный вами рисунок представляет собой набор оккультных символов и знаков, которые часто используются в различных формах мистических и эзотерических практик. Этот рисунок, вероятно, представляет собой объединение символов различных эзотерических традиций, предназначенных для духовных или защитных целей. Наличие символов стихий, ангельских имен и божеств предполагает, что это могло быть частью ритуальной или магической практики, призванной вызвать защиту, руководство или силу. Изображение над ним могло указывать на то, что оно больше не использовалось или должно было таким оставаться, скрыто от случайного наблюдения", — написал второй.

Тем временем третий пытался успокоить мужчину.

"Печати/символы Архангелов, представляющие Гавриила, Уриэля и Рафаэля соответственно, а также некоторые книги Моисея, выглядящие печатями над ними", — добавил он, пояснив, что это "хорошие вещи".

Четвертый же, разрекламировав себя как мастера в оккультных делах, сделал вывод, что это набор оригинальных сигилов, то есть символов, обладающих магической силой, и вдохновленных Соломоновыми печатями.

"Если вам от этого станет лучше, вы можете поместить записку в контейнер с солью на три дня и три ночи, затем сжечь ее, произнести молитву тем высшим силам, которым вы следуете, и рассеять пепел куда-нибудь с проточной водой", — порекомендовал он.

Кроме того, выдвигалась версия, что это древний дишифркод, который использовался во время охоты на ведьм как форма защиты.

Были и "несерьезные ответы".

"Я думаю, что это схема тостера", — блеснул юмором один из пользователей.

"Это закодированный рецепт мясного рулета", — уверен другой острослов, которому ответили, что его автор в свое время отнесся к этому секретному рецепту "чертовски серьезно".

"Монстр в твоем шкафу что-то рисовал, ожидая твоего возвращения", — выдвигалась и такая версия.

Позже мужчина поблагодарил всех, кто комментировал его находку, но признался, что не верит в потустороннее, а ему просто было интересно, что означают символы, хранившиеся в его доме.

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