Британець знайшов дивний малюнок у своїй дитячій спальні і вирішив, що це прокляття (фото)

У своїй дитячій спальні в батьківському домі чоловік виявив під шаром старої фарби серію химерних малюнків із символами та діаграмами. За порадою він звернувся до диванних експертів у соціальну мережу-форум.

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Якийсь чоловік під час прибирання в будинку своїх батьків знайшов під шаром фарби в спальні свого дитинства над одвірком серію дивних малюнків. Ця знахідка змусила його побоюватися, що його таким чином прокляли, пише британське видання Mirror.

Він поділився на Reddit знімком свого дивного відкриття і попросив обізнаних людей уточнити, що все це означає.

Також він додав, що малюнок був дуже добре захований.

"Моя мама підозрює, що це зробила наша тітка", — написав він.

Деякі користувачі підтвердили, що знайдені символи пов'язані з окультизмом.

"Ключі Соломона, табличка Гермеса, енохіанські печатки", — сказав один із користувачів Reddit, додавши, що це окультизм вікторіанської епохи, і на табличці немає жодних імен, пов'язаних зі злим умислом.

"Знайдений вами малюнок являє собою набір окультних символів і знаків, які часто використовуються в різних формах містичних і езотеричних практик. Цей малюнок, ймовірно, являє собою об'єднання символів різних езотеричних традицій, призначених для духовних або захисних цілей. Наявність символів стихій, ангельських імен і божеств припускає, що це могло бути частиною ритуальної або магічної практики, покликаної викликати захист, керівництво або силу. Зображення над ним могло вказувати на те, що воно більше не використовувалося або повинно було таким залишатися, приховане від випадкового спостереження", — написав другий.

Тим часом третій намагався заспокоїти чоловіка.

"Печатки/символи Архангелів, що представляють Гавриїла, Уріеля і Рафаеля відповідно, а також деякі книги Мойсея, які виглядають печатками над ними", — додав він, пояснивши, що це "хороші речі".

Четвертий же, розрекламувавши себе як майстра в окультних справах, дійшов висновку, що це набір оригінальних сигілів, тобто символів, що володіють магічною силою, і натхненних Соломоновими печатками.

"Якщо вам від цього стане краще, ви можете помістити записку в контейнер із сіллю на три дні й три ночі, потім спалити її, виголосити молитву тим вищим силам, яким ви слідуєте, і розсіяти попіл куди-небудь із проточною водою", — порекомендував він.

Крім того, висували версію, що це стародавній дишифркод, який використовували під час полювання на відьом як форму захисту.

Були й "несерйозні відповіді".

"Я думаю, що це схема тостера", — блиснув гумором один із користувачів.

"Це закодований рецепт м'ясного рулету", — упевнений інший дотепник, якому відповіли, що його автор свого часу поставився до цього секретного рецепта "до біса серйозно".

"Монстр у твоїй шафі щось малював, чекаючи на твоє повернення", — висували й таку версію.

Пізніше чоловік подякував усім, хто коментував його знахідку, але зізнався, що не вірить у потойбічне, а йому просто було цікаво, що означають символи, які зберігалися в його будинку.

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