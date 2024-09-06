Таких немного: шотландский пенсионер нашел уникальный перстень пиктов (фото)

Археолог-любитель из Шотландии обнаружил древний артефакт, которому более 1 000 лет. Ученые надеются, что эта находка даст больше информации о пиктах — древнем народе, культура которого остается загадочной из-за отсутствия письменных источников.

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В шотландском форте Бургхед археолог-любитель нашел перстень, которому, как полагают, более 1 000 лет. Это место, расположенное в Морее, когда-то было крепостью пиктов, но считалось, что большую его часть разрушили в 1800-х годах, когда на его месте построили город Бургхед, пишет Arkeonews.

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Недавно найденный перстень сейчас исследует Национальный музей Шотландии. Ученые надеются, что эта находка даст больше информации о пиктов — древнем народе, культура которого остается загадочной из-за отсутствия письменных источников.

Фото: University of Aberdeen

Перстень обнаружили во время раскопок под руководством Абердинского университета. Джон Ральф, инженер на пенсии и давний сторонник Абердинского университета, сделал это открытие в последний день исследований. Ральф выразил свое восхищение, представляя истории, связанные с владельцем кольца и его назначением.

Профессор Гордон Ноубл, который руководил раскопками, отметил исключительный характер находки. Несмотря на то, что перстень провел под землей более тысячелетия, его гранат в центре все еще сверкал.

Пиктских перстней обнаружили немного, и те, что нашли, обычно были частью сокровищ, которые намеренно прятали для сохранения. Команда удивилась, найдя такой артефакт на полу бывшего жилища. Кольцо, вместе с другими находками, сейчас изучают, чтобы понять его происхождение и значение этой местности как центра власти в пиктский период.

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Пикты, потомки народов железного века на территории современной Шотландии, жили между 300 и 900 годами нашей эры. Хотя археологические находки проливают свет на их образ жизни, значительная часть их истории утрачена. Раскопки форта Бургхед предлагают редкую возможность исследовать эту древнюю культуру глубже.

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