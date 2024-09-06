Таких небагато: шотландський пенсіонер знайшов унікальний перстень піктів (фото)

Археолог-любитель із Шотландії виявив стародавній артефакт, якому понад 1 000 років. Науковці сподіваються, що ця знахідка дасть більше інформації про піктів — стародавній народ, культура якого залишається загадковою через відсутність письмових джерел.

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У шотландському форті Бургхед археолог-любитель знайшов перстень, якому, як вважають, понад 1 000 років. Це місце, розташоване в Мореї, колись було фортецею піктів, але вважалося, що більшу його частину зруйнували у 1800-х роках, коли на його місці збудували місто Бургхед, пише Arkeonews.

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Нещодавно знайдений перстень наразі досліджує Національний музей Шотландії. Науковці сподіваються, що ця знахідка дасть більше інформації про піктів — стародавній народ, культура якого залишається загадковою через відсутність письмових джерел.

Фото: University of Aberdeen

Перстень виявили під час розкопок під керівництвом Абердинського університету. Джон Ральф, інженер на пенсії і давній прихильник Абердинського університету, зробив це відкриття в останній день досліджень. Ральф висловив своє захоплення, уявляючи історії, пов'язані з власником персня та його призначенням.

Професор Гордон Ноубл, який керував розкопками, відзначив винятковий характер знахідки. Попри те, що перстень провів під землею понад тисячоліття, його гранат в центрі все ще проблискував.

Піктських перснів виявили небагато, і ті, що знайшли, зазвичай були частиною скарбів, які навмисно ховали для збереження. Команда здивувалася, знайшовши такий артефакт на підлозі колишнього житла. Перстень, разом з іншими знахідками, зараз вивчають, щоб зрозуміти його походження і значення цієї місцевості як центру влади в піктський період.

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Пікти, нащадки народів залізного віку на території сучасної Шотландії, жили між 300 і 900 роками нашої ери. Хоча археологічні знахідки проливають світло на їхній спосіб життя, значна частина їхньої історії втрачена. Розкопки форту Бургхед пропонують рідкісну можливість дослідити цю давню культуру глибше.

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