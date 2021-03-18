Археологи откопали в Шотландии остатки грандиозного пиршества Железного века

Пир, на котором съели более 18 тысяч моллюсков, состоялся в V веке н. э.

В Шотландии археологи обнаружили остатки роскошного пиршества, которое устроили пикты, населявшие этот регион в V веке н. э. "Шведский стол" из морепродуктов был устроен в Кэрнсе, древнем поселении Железного века на Оркнейских островах. Об этом пишет Daily Mail.

Вероятно, это могли быть похороны, или свадебное торжество, но в любом случае его участники съели более 18 тысяч моллюсков, которые готовились тут же, в огромной яме с костром.

[ + – ] Раковины, собранные на месте трапезы Железного века

В то время еду готовили в небольших количествах и чаще всего в помещении, так что масштабы трапезы и ее меню свидетельствуют о том, что она имела большое значение и была устроена по действительно важной причине.

После ее окончания все, или почти все раковины бросили обратно в яму, где они готовились, так что археологам не составило труда их собрать и подсчитать. А также провести радиоуглеродный анализ, что подтвердило предположение о том, что все моллюски были съедены во время одного пиршества.

[ + – ] Место, где в Железном веке была трапеза

[ + – ] Место, где в Железном веке была трапеза

Гурманы Железного века съели во время своей грандиозной трапезы 18 630 морских блюдечек и литорин обыкновенных. Блюдечки сейчас в пищу почти не употребляются, однако используются рыбаками для наживки. А литорины имеют лучшую кулинарную репутацию, повара описывают их вкус, как "мясистый и сладкий".

Археологи подсчитали, что даже если на одного гостя полагалось сто моллюсков, то тут собралось на пир не менее 180 человек, что и в наше время означает грандиозное событие.

Поселение Кэрнс нашли археологи-любители на рубеже ХХ века, однако масштабные раскопки начались здесь только в 2003 году. С того времени команда профессора Мартина Каррутерса из Института археологии университета Шотландии отыскала здесь остатки круглого общинного дома и подземные ходы.

[ + – ] Поселение Кэрнс

Также здесь были найдены осколки римских стеклянных сосудов, каменные фишки для игры и резной сосуд из китовой кости с человеческой челюстью внутри.

Оркнейские острова были заселены с 6000 г. до н.э., с 300 по 900 год нашей эры здесь проживали преимущественно пикты, кельтоязычные народы, которых описывали в своих трудах римские историки и которые дали им это название. "Пикт" на латыни значит "разрисованный". Считается, что это прозвище местные аборигены получили из-за своих татуировок.