Археологи відкопали в Шотландії залишки грандіозного бенкету Залізного століття

Бенкет, на якому з'їли понад 18 тисяч молюсків, відбувся в V столітті н. е.

У Шотландії археологи знайшли залишки розкішного бенкету, яке влаштували пікти, що населяли цей регіон у V столітті н. е. "Шведський стіл" із морепродуктів був влаштований в Кернсі, стародавньому поселенні Залізного століття на Оркнейських островах. Про це пише Daily Mail.

Ймовірно, це міг був похорон, або весільне торжество, але в будь-якому випадку його учасники з'їли понад 18 тисяч молюсків, які готувалися тут же, у величезній ямі з багаттям.

[ + – ] Раковини, зібрані на місці трапези Залізного століття

У той час їжу готували в невеликих кількостях і найчастіше в приміщенні, тож масштаби трапези та її меню свідчать про те, що вона мала велике значення і була влаштована через дійсно важливу причину.

Після її закінчення всі, або майже всі раковини кинули назад в яму, де вони готувалися, тож археологам не склало труднощів їх зібрати і підрахувати. А також провести радіовуглецевий аналіз, що підтвердило припущення про те, що всі молюски були з'їдені під час одного бенкету.

[ + – ] Місце, де в Залізному столітті була трапеза

[ + – ] Місце, де в Залізному столітті була трапеза

Гурмани Залізного століття з'їли під час своєї грандіозної трапези 18 630 морських блюдечок і літорин звичайних. Блюдечка зараз в їжу майже не вживаються, проте використовуються рибалками для наживки. А літорини мають кращу кулінарну репутацію, кухарі описують їх смак, як "м'ясистий та солодкий".

Археологи підрахували, що навіть якщо на одного гостя припадало сто молюсків, то тут зібралося на бенкет не менше 180 осіб, що й у наш час означає грандіозна подія.

Поселення Кернс знайшли археологи-аматори на рубежі ХХ століття, проте масштабні розкопки почалися тут тільки в 2003 році. З того часу команда професора Мартіна Каррутерса з Інституту археології університету Шотландії знайшла тут залишки круглого общинного дому та підземні ходи.

[ + – ] поселення Кернс

Також тут були знайдені осколки римських скляних посудин, кам'яні фішки для гри і різьблена посудина з китової кістки з людською щелепою всередині.

Оркнейські острови були заселені з 6000 до н. е., з 300 по 900 рік нашої ери тут проживали переважно пікти, кельтоязичницькі народи, яких описували у своїх працях римські історики і які дали їм цю назву. "Пікте" на латині означає "розмальований". Вважається, що це прізвисько місцеві аборигени отримали завдяки своїм татуюванням.