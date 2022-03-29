Тело из болота. В Шотландии реконструировали лицо мужчины, жившего 1 тыс. лет назад

Результаты нового исследования дают одно из первых представлений о жизни раннего Средневековья в Шотландии.

В ходе своего недавнего исследования ученые из Абердинского университета выявили личность человека, брошенного в болото более 1000 лет назад, пишет Aberdeen Live.

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Этот мужчина, которого прозвали странником из Лох-Ломонда был одним из 9 взрослых и 5 младенцев, найденных в уборной бывшей римской бани в VI веке.

[ + – ] Используя изотопный анализ, эксперты смогли изучить рацион питания и происхождение каждого из взрослых в группе

Первоначально считалось, что обнаруженные в Крамонде в 1975 году тела, стали жертвами чумы или кораблекрушения XIV века. Однако теперь ученые из Абердинского университета пролили свет на их истории и выяснили, что некоторые из них путешествовали по Шотландии.

Исследователи изучили кости и зубы, найденные на месте, которое когда-то было уборной бани в римском форте, в результате чего их стали называть "телами в болоте". Используя изотопный анализ, они смогли изучить рацион питания и происхождение каждого из взрослых в группе.

[ + – ] Странник из Лох-Ломонда

Результаты исследования дают одно из первых представлений о перемещении населения раннего средневековья в Шотландии. Как отметила, профессор Кейт Бриттон, старший автор исследования из Абердинского университета, они были удивлены, обнаружив, что, несмотря на то, что тела были похоронены в непосредственной близости друг от друга, что наводило на мысль об их родственной связи, некоторые из них воспитывались за сотни километров друг от друга.

"Пища и вода, потребляемые в течение жизни, оставляют в организме определенную сигнатуру, которую можно проследить до источника поступления, свидетельствуя о характере питания и передвижения", — рассказали ученые.

[ + – ] Обнаруженные в ходе исследования останки

Зубная эмаль действует как маленькие капсулы времени, содержащие химическую информацию о том, где рос человек. Когда ученые исследовали останки, они обнаружили, что 6 из них имеют химические характеристики, соответствующие людям, выросших в местности, прилегающей к Крамонду, но двое — мужчина и женщина, сильно отличались. Это наводит на мысль, что они провели свое детство где-то в другом месте.

Так анализ показал, что женщина походила с западного побережья, а у мужчины была изотопная подпись, более типичная для Южного нагорья или района Лох-Ломонд, так что, скорее всего, он приехал в Крамонд из другого района.

Напомним, что ранее в Шотландии произошло другое не менее интересное открытие. Археологам удалось обнаружить редкий камень с пиктскими символами. Длина камня составляет 1,6 м, а датируются они V или VI веком до н.э.