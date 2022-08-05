Учені з'ясували, які жіночі губи є найпривабливішими

Нове дослідження вчених показало, що найпривабливіші жіночі губи відповідають чинному "золотому стандарту" краси.

Група американських учених під керівництвом Себастьяна Котофана з клініки Мейо, одного з найбільших медичних центрів світу, провели дослідження, щоб з'ясувати: які жіночі губи чоловіки вважають найпривабливішими. Виявилося, що найкрасивішими губами респонденти визнали пропорції, які й так вважають "золотим стандартом" краси жіночих губ, повідомляє EurekAlert.

Тоді як соціальні мережі та багато знаменитостей стимулюють жінок мати об'ємніші губи, нове дослідження показало, що навпаки найпривабливішими виглядають більш природні та гармонійні жіночі губи.

Експеримент із губами

Для того, щоб з'ясувати, які жіночі губи вважаються найпривабливішими, вчені запросили взяти участь у експерименті кілька десятків чоловіків і жінок, яким було від 30 до 40 років. На моніторі комп'ютера їм показували зображення жіночих облич, на яких губи мали різне співвідношення одна до одної (верхня до нижньої), а також різний об'єм. Серед цих фотографій були й не змінені фоторедакторами зображення жіночих губ. Щоб зрозуміти ступінь привабливості жіночих губ, учені використовували технологію відстеження погляду, щоб оцінити, які частини обличчя респонденти дивилися найбільше.

[ + – ] Учені створили серію зображень губ зі співвідношеннями верхньої губи до нижньої в наступних пропорціях: 1 до 1, 1 до 1,6, 1 до 2 і 1,6 до 1 Фото: eurekalert.org

Різні зображення жіночих губ

Учені створили серію зображень губ зі співвідношеннями верхньої губи до нижньої в наступних пропорціях: 1 до 1, 1 до 1,6, 1 до 2 і 1,6 до 1. Також за допомогою цифрової обробки зображень учені змінили обсяг губ. На одних зображеннях був природний об'єм, а на інших товщина губ була або зменшена до 70% і 85% від реального розміру або збільшена до 115% і 130%.

[ + – ] Також із допомогою цифрової обробки зображень учені змінили обсяг губ. На одних зображеннях був природний об'єм, а на інших товщина губ була або зменшена до 70% і 85% від реального розміру або збільшена до 115% і 130% Фото: eurekalert.org

Які жіночі губи найпривабливіші?

Результати дослідження показали, що привабливішими жіночими губами респонденти вважають губи зі співвідношенням верхньої до нижньої губи в пропорції 1 до 1,6. Саме цю пропорцію вважають у косметології "золотим стандартом" краси губ. А непривабливою пропорцією губ виявилося співвідношення верхньої губи до нижньої з показником 1 до 2.

Що стосується обсягу губ, згідно з результатами експерименту, найпривабливішими губами виявилися губи з природним, не збільшеним об'ємом. Наприклад, найнепривабливішими губами виявились губи з обсягом, який був збільшений до 130%.

За словами Котофана, їхнє дослідження лише підтвердило результати попередніх нечисленних наукових праць, які стосувалися краси жіночого обличчя та губ зокрема.

[ + – ] За словами Котофана, їхнє дослідження лише підтвердило результати попередніх нечисленних наукових праць, які стосувалися краси жіночого обличчя та губ зокрема Фото: CNN

Довше не означає краще

"Важливо зазначити, що під час перегляду зображень респонденти найменше витрачали часу на перегляд губ із пропорціями 1 до 1,6 і звичайним, не збільшеним і не зменшеним обсягом. Навпаки, учасники експерименту довше розглядали видозмінені губи. Ми вважаємо, що це пов'язано з тим, що в респондентів існує свій внутрішній стандарт краси, і він відповідає найпривабливішим губам. Губи, що відходять від внутрішнього стандарту, природно викликали більше уваги, щоб мозок міг обробити отриману інформацію", — каже Котофана.

Отже, результати нового дослідження показують, що, можливо, люди довше розглядають, здавалося б, привабливіші фотографії не тому, що вони їм подобаються. Може, просто вони намагаються осмислити побачене, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, учені довели, що знімки на фронтальні камери, тобто процес створення селфі, спотворюють обличчя людини і це загрожує появою психологічних проблем.