100 000 лет заточения. Уникальный новый вид тюленей тысячелетиями скрывался в Арктике (фото)

Исследователи обнаружили, что в водах Новой Зеландии скрывается уникальная популяция кольчатых нерп, непохожих на своих сородичей.

В Ледяном фьорде недалеко от Илулиссата в Западной Гренландии сотни тысяч лет скрывается крохотная популяция особой разновидности кольчатой нерпы, распространенной в Арктике. Этот новый вид получил название — тюлень Кангиа, пишет SciTechDaily.

Местные охотники заметили удивительный новый вид, отличающийся размером и внешним видом: тюлени Кангиа значительно крупнее других арктических тюленей и отличается цветом и рисунком меха. Группа исследователей вместе с местными охотниками вылавливали представителей этого вида сетями, а затем размещали на их спинах специальные датчики, что позволило узнать о них и их привычной среде обитания немного больше.

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Результаты недавнего научного исследования показали, что эти своеобразные тюлени были генетически изолированы от своих арктических собратьев в течение длительного периода времени — более 100 000 лет. По словам соавтора исследования, старшего научного сотрудника Гренландского института природы Аккалу Розинг-Асвида, когда млекопитающие поднимались на поверхность, ученые могли фиксировать, где они находятся — это позволило им отследить их перемещение и определить ареал обитания.

Кольчатая нерпа Кангиа крупнее типичной арктической кольчатой нерпы Фото: Greenland Nature Institute

Далее ученые исследовали местность с самолета и смогли сосчитать количество тюленей Кангиа — предполагается, что сегодня их популяция насчитывает около 3000 особей. Авторы исследования также отмечает, что постоянная дислокация популяции также выглядит весьма удивительно, так как типичные арктические нерпы имеют огромную численность и способны передвигаться на тысячи километров по Арктике.

В ходе исследования ученые также взяли у млекопитающих крохотные образцы тканей и провели генетический анализ, чтобы составить их профиль ДНК. Ученые обнаружили, что кольчатая нерпа Кангиа генетически отличается от типичных арктических тюленей.

Цвет и узор меха кольчатой нерпы Кангиа (слева) и типичной арктической кольчатой нерпы (справа) Фото: Greenland Nature Institute

В то же время ученые до сих пор не могут понять, где и как арктические тюлени Кангиа были изолированы в течение длительного времени от своих сородичей. Кроме того загадкой остается то, как им удалось приобрести свои новые особые биологические характеристики вида.

К слову, авторы исследования также не исключают, что в других арктических фьордах также могут быть спрятаны другие популяции "особых тюленей". По словам соавтора исследования, профессора кафедры экологических наук Орхусского университета Руне Дитц, в Арктике много других подобных ледяных фьордов и ученые до сих пор не знают, какие сюрпризы могут в них скрываться.

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