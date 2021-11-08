Холодная кость. В Гренландии нашли новый вид динозавра, который был 4 метра в длину и весил до тонны

Травоядный динозавр был 1,5-метрового роста и его назвали Issi saaneq, что в переводе с языка местных жителей означает "холодная кость".

Ученые считают, что этот динозавр был предком диплодока и жил в конце триасового периода около 214 млн лет назад. Исследователям удалось найти два почти полных окаменелых черепа древнего травоядного животного на территории Земли Джеймсон, полуострова на востоке Гренландии, которая миллионы лет назад была частью современной Европы, сообщает dailymail.co.uk

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Новый вид динозавра под названием Issi saaneq принадлежит к группе длинношеих динозавров, которые называются зауроподоморфы. Некоторые из самых больших наземных животных в истории Земли позже произошли от зауроподоморфов.

"Если сравнивать "холодную кость" с длинношеими динозаврами, которые появились позже, то он был достаточно маленьким", — говорит Виктор Беннари из Университета Лиссабона, Португалия. "Позже появились зауроподы длиной почти 24 метра и весом более 65 тонн".

[ + – ] Земля Джеймсон, полуостров на востоке Гренландии. Фото: dailymail.co.uk

Один из первых зауроподоморфов

Ученые утверждают, что новый вид динозавра – это один из первых зауроподоморфов, которые жили в северном полушарии. Два почти целых черепа динозавра палеонтологи обнаружили в Гренландии еще в 90-х годах прошлого века, но только сейчас, во время нового анализа останков, ученые пришли к выводу, что это абсолютно новый вид древних рептилий.

Два разных черепа

2 черепа принадлежали разным динозаврам: почти ребенку и еще не достигшему зрелого возраста животному. Черепа имеют незначительные различия в пропорциях, но в остальном они принадлежат динозавру одного вида, говорят ученые.

[ + – ] Два черепа Issi saaneq и их сканирование. Фото: dailymail.co.uk

"По нашим расчетам эти два динозавра были в длину от четырех до пяти метров и весили от полтонны до 600 кг", — говорит Оливер Вингс из Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера в Германии.

Изначально ученые предположили, что один из этих черепов принадлежит платеозавру, зауроподоморфу, останки которого были обнаружены в Европе. Но во время нового детального изучения окаменелостей, ученые нашли анатомические различия в черепах Issi saaneq и платеозавров.

[ + – ] Место раскопок в Гренландии, где был найден Issi saaneq Фото: dailymail.co.uk

Хотя на территории Гренландии палеонтологи нашли много окаменелых останков динозавров, большинство из них все еще ждут своего изучения и описания.

Родственные связи динозавров

"Холодная кость" отличается от всех других зауроподоморфов, которые были изучены, набором уникальных особенностей, но в нем присутствует сходство с динозаврами, которых нашли в Бразилии, говорят ученые. Эти животные почти на 15 млн лет старше Issi saaneq.

Вместе с европейскими платеозаврами эти рептилии и "холодная кость" образуют группу зауроподоморфов платеозавридов. Платеозавриды были двуногими динозаврами, которые достигали в длину от 3 до 10 метров.

Напоминаем, что исследователи пришли к выводу, что динозавры жили в стадах еще 193 млн лет назад. А это намного раньше, чем считалось ранее.