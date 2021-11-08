Холодна кістка. У Гренландії знайшли новий вид динозавра, який був 4 метри завдовжки та важив до тонни

Травоїдний динозавр був 1,5-метрового зросту, і його назвали Issi saaneq, що в перекладі з мови місцевих жителів означає "холодна кістка".

Учені вважають, що цей динозавр був предком диплодока та жив наприкінці тріасового періоду близько 214 млн років тому. Дослідникам вдалося знайти два майже повні скам'янілі черепи стародавньої травоїдної тварини на території Землі Джеймсон, півострова на сході Гренландії, яка мільйони років тому була частиною сучасної Європи, повідомляє dailymail.co.uk

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Новий вид динозавра під назвою Issi saaneq належить до групи довгих динозаврів, які називаються завроподоморфами. Деякі з найбільших наземних тварин в історії Землі пізніше походили від завроподоморфів.

"Якщо порівнювати "холодну кістку" з довгошиїми динозаврами, які з'явилися пізніше, то він був досить маленьким, — каже Віктор Беннарі з Університету Лісабона, Португалія. — Пізніше з'явилися завроподи довжиною майже 24 метри та вагою понад 65 тонн".

[ + – ] Земля Джеймсон, острів на сході Гренландії. Фото: dailymail.co.uk

Один із перших завроподоморфів

Учені стверджують, що новий вид динозавра – це один із перших завроподоморфів, які жили в північній півкулі. Два майже цілих черепи динозавра палеонтологи виявили в Гренландії ще в 90-х роках минулого століття, але тільки зараз, під час нового аналізу решток, вчені дійшли висновку, що це абсолютно новий вид давніх рептилій.

Два різні черепи

2 черепи належали різним динозаврам: майже дитині та тварині, яка ще не досягла зрілого віку. Черепи мають незначні відмінності в пропорціях, але в іншому вони належать до динозавра одного виду, кажуть учені.

[ + – ] Два черепи Issi saaneq та їх сканування. Фото: dailymail.co.uk

"За нашими розрахунками, ці два динозаври були в довжину від чотирьох до п'яти метрів і важили від пів тонни до 600 кг", — каже Олівер Вінгс із Галле-Віттенберзького університету імені Мартіна Лютера в Німеччині.

Спочатку вчені припустили, що один із цих черепів належить платеозавру, завроподоморфу, рештки якого були виявлені в Європі. Але під час нового детального вивчення скам'янілостей, учені виявили анатомічні відмінності в черепах Issi saaneq і платеозаврів.

[ + – ] Місце розкопок у Гренландії, де було знайдено Issi saaneq Фото: dailymail.co.uk

Хоча на території Гренландії палеонтологи знайшли багато скам'янілих рештое динозаврів, більшість із них усе ще чекає на своє вивчення й описи.

Споріднені зв'язки динозаврів

"Холодна кістка" відрізняється від усіх інших завроподоморфів, які були вивчені, набором унікальних особливостей, але в ньому є схожість з динозаврами, яких знайшли в Бразилії, кажуть учені. Ці тварини майже на 15 млн років старші за Issi saaneq.

Разом із європейськими платеозаврами ці рептилії та "холодна кістка" утворюють групу завроподоморфів платеозавридів. Платеозавриди були двоногими динозаврами, які досягали завдовжки від 3 до 10 метрів.

Нагадуємо, що дослідники дійшли висновку, що динозаври жили в стадах ще 193 млн років тому. А це набагато раніше, ніж вважалося раніше.