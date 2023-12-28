Террор в открытом океане: 6-тонный хищник выбросил дельфина из воды с невероятной силой

Исследователи полагают, что сила удара морского гиганта была эквивалентна 450 ударам профессионального боксера.

Океан занимает более 70% поверхности нашей планеты и стал домом для миллиардов живых существ, причем некоторые из них заработали весьма пугающую репутацию. Например, в 2023 году косатки не раз появлялись в заголовках СМИ после массовых нападений на туристические лодки в Гибралтарском проливе, пишет Futurism.

Однако китообразные известны не только нападениями на лодки, но также заработали репутацию безжалостных убийц, легко обучающихся и постоянно совершенствующих свои навыки охоты. Когда косатки не заняты охотой на крупных морских обитателей, например, китов и акул, они охотятся на добычу поменьше: дельфинов и тюленей. Один из этих моментов и был запечатлен на фото в водах у побережья Сан-Диего.

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На драматических кадрах видно, как косатка выталкивает несчастного дельфина из воды, словно он волейбольный мяч. По словам исследователей, в среднем вес взрослой косатки составляет около 6000 килограмм и они способны развивать скорость до 56 км/ч. В результате эти грозные хищники океана являются отличным примером кинетической энергии в мире природы.

Ученые подсчитали, что во время маневра с дельфином косатка выработала невероятные 727 087,87 Джоулей энергии. Для сравнения, это эквивалентно силе 450 ударов профессионального боксера или компактного автомобиля, врезающегося в стену на скорости 60 км/ч.

После того как косатка нанесла свой невероятный удар, она скрылась под поверхностью океана, унеся свою добычу вглубь океана. Свидетели этой охоты также отмечают, что рядом со взрослой особью также плавали два детеныша, которые, вероятно, обучались технике охоты.

Отметим, что косатки являются весьма социальными млекопитающими. Когда китообразные охотятся, они собираются в стаи, так же как и волки, а затем преследуют и уничтожают добычу. Известно, что основную часть рациона косаток составляют тюлени и дельфины, однако они также питаются рыбой, кальмарами, морскими черепахами, пингвинами, моржами и морскими львами. Но порой эти грозные хищники также охотятся на добычу покрупнее, например, китов и больших белых акул.

Фактически косатки находятся на вершине пищевой цепи в океане. И все же, по словам исследователей, несмотря на их репутацию, косатки вовсе не так злобны и беспощадны. Во-первых, нападения на лодки, о которых много писали, в действительности чрезвычайно редки, при том, что в океане обитает около 50 000 косаток. Во-вторых, популяция косаток постепенно сокращается из-за потери среды обитания, истощения добычи, загрязнения окружающей среды и преследования со стороны наблюдателей китов.

Ранее Фокус писал о том, что косатки учатся новому ужасающему поведению: что говорят ученые.