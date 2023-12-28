На нем говорят только 6 тысяч человек: лингвисты определили "самый странный язык" мира

Из примерно 7000 языков, существующих сегодня в мире, исследователи проанализировали 239.

Является ли английский "странным" языком? Вы когда-нибудь сталкивались с его правилами правописания или ломали голову над идиоматическими выражениями вроде "it's raining cats and dogs"? Преподавать или изучать любой язык непросто, но некоторые из них все же труднее для восприятия, пишет IFLScience.

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Но что именно делает язык "странным"? Лингвисты, ученые, изучающие язык, стремятся к объективности в изучении человеческого языка. Они проверяют гипотезы о том, как мы используем язык, исследуя лингвистические данные. В отличие от так называемой "языковой полиции", они избегают оценочных суждений о языке.

Некоторые компьютерные лингвисты использовали данные из Мирового атласа языковых структур (World Atlas of Language Structures, WALS), чтобы исследовать, какие языки можно считать самыми "странными". Это не просто оценочное суждение, исследователи систематически сравнивали информацию на сайте WALS для 239 языков из разных уголков мира.

Их целью было выяснить, какие языки имеют наибольшее количество особенностей, которые больше всего отличаются от других языков. В этом исследовании английский оказался на 33-м месте из 239 языков, что свидетельствует о том, что он имеет больше необычных черт, чем более 80% других языков.

Язык, что больше всего отличается от большинства других языков мира, — это тональный язык, которому присущ порядок, где первым выступает глагол. На нем говорят 6 000 человек в штате Оахака, Мексика. Это ататлаука-сан-мигельский миштекский язык (San Miguel el Grande Mixtec).

На втором месте язык, на котором общаются 22 000 человек в Сибири — язык ненцы. Третий язык — чокто, на котором говорят около 10 000 человек, преимущественно в Оклахоме. Но вот в чем загвоздка — одни из самых странных языков в мире — это те, о которых вы слышали: немецкий, голландский, норвежский, чешский, испанский и мандаринский. А английский занимает 33 место.

Но критики утверждают, что это исследование было слишком предвзятым, поскольку в нем рассматривали лишь некоторые особенности многих языков мира. Хотя английскому языку присущи определенные типичные черты, например, порядок слов подлежащее-глагол-сказуемое-объект, две уникальные особенности выделяют его среди других.

Во-первых, то, как звучит английский язык, может показаться многим странным. Большинство языков имеют около 25-30 различных звуков языка, известных как "фонемы".

Например, пираха, амазонский язык, имеет только восемь согласных и три гласных. С другой стороны, таа, язык на юге Африки, имеет более 100 фонем, включая различные щелкающие звуки.

Языки жестов, такие как британский язык жестов или американский язык жестов, вообще не используют звуки. Вместо этого знаки состоят из комбинаций форм ладоней, движений рук и расположения на теле или рядом с телом того, кто жестикулирует.

В английском языке около 44 фонем, из них около 11 гласных — больше, чем во многих других языках. Такое большое количество гласных звуков делает английскую орфографию очень сложной. Она унаследовала пять букв для обозначения гласных от латинского алфавита, а носителям языка приходится заставлять их работать для более чем вдвое большего количества звуков.

Более того, некоторые английские согласные звуки являются редкими в мире. Возьмите, например, звук "th" в таких словах, как "bath" и "bathe". Они встречаются менее чем в 10% исследованных языков. Интересно, что некоторые носители английского языка вообще не используют эти звуки.

Во-вторых, английская грамматика тоже может быть непривычной. В ней используется разный порядок слов для вопросов и утверждений. Например, в предложении "life is a box of chocolates" подлежащее ("жизнь") стоит перед глаголом ("есть"). Но в вопросе "является ли жизнь коробкой конфет?" порядок слов меняется на противоположный.

Интересно, но менее 2% исследованных языков используют подобный английскому порядок слов в вопросах. Более 50% других языков, например японский, добавляют вопросительную частицу или меняют интонацию, чтобы сформировать вопрос.

Но вот в чем загвоздка: данные опроса ограничены. Невозможно однозначно назвать английский "странным", поскольку выборка охватывает лишь часть из 7000 языков мира. Нужно больше языковой документации, чтобы по-настоящему оценить невероятное языковое разнообразие нашего мира.

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