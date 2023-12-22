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Технологии и наука

Археологи нашли город Чанъань возрастом 3 тысячи лет, упоминаемый в поэзии VIII века (фото)

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Фото: xhby | В Китае ученые нашли остатки древнего города Чанъань возрастом более 3 000 лет

В Китае ученые нашли остатки древнего города Чанъань возрастом более 3 000 лет. Кроме руин, обнаружили многочисленные артефакты, которые раскрывают историю этого города.

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В городе Нанкин, Китай, археологи открыли захватывающую часть истории: древний город Чанъань, упоминаемый в "Балладе о Чанъане" поэта Ли Бо. Это открытие позволяет заглянуть в прошлое, насчитывающее более 3 000 лет, пишет Heritage Daily.

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Ли Бо, известный китайский поэт VIII века, написал "Балладу о городе Чанъань" во времена правления императора Сюань-цзуна. Поэма рассказывает историю любви, хронику жизни молодой невесты, которая выходит замуж в четырнадцать лет. Ли Бо углубляется в ее эмоциональное путешествие, исследуя ее мысли и реакции, когда она взрослеет, достигает пятнадцати лет.

Повествование разворачивается после отъезда мужа, который оставляет девушку наедине с глубоким одиночеством и ощущением бессмысленности жизни. Стихотворение завершается на меланхолической ноте, передавая тоску одинокой девушки, которая с нетерпением ждет возвращения мужа.

Находки археологической команды не могут не впечатлять. Фундаменты стен, круглые траншеи для обороны города, колодцы, печи и жертвенная яма — раскопки дают ощутимую связь с древним прошлым города.

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Раскопки также обнаружили сокровищницу артефактов, проливающих свет на повседневную жизнь жителей Чанъанью
Фото: xhby

Ван Вэй, президент Китайского совета археологии, отмечает: "Датировка находки указывает на то, что ей около 3100 лет, что делает ее выдающейся археологической находкой для Нанкина в 2023 году".

Раскопки также обнаружили сокровищницу артефактов, проливающих свет на повседневную жизнь жителей города Чанъань. Среди находок — керамические изделия, украшенные треугольным орнаментом, посуда дин, использовавшаяся как ритуальная посуда для еды, свиные кости, а также 10 000 различных объектов, предлагающих новое понимание культуры города Чанъань.

Что делает это открытие особенно важным, так это сочетание литературы и археологии. Стихи Ли Бо, когда-то ограниченные сферой поэзии, теперь обретают ощутимую связь с древним городом, который он увековечил.

Это редкий случай, когда границы между искусством и реальностью размываются, обеспечивая более глубокое понимание культурного гобелена Нанкина.

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Найденные артефакты и сооружения обеспечивают ощутимую связь с прошлой эпохой, позволяя нам оценить повседневную жизнь и ритуалы жителей города Чанъань. Углубляясь в прошлое, мы не только разгадываем тайны древних цивилизаций, но и получаем ценную информацию, которая резонирует с нашим настоящим.

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