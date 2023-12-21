Рождественский вертеп в Сахаре: ученые нашли библейскую сцену, произошедшую на 3000 лет позже (фото)

В пустыне Сахара ученые обнаружили древний рисунок, который повторяет мотив Рождественского вертепа, а именно — звезду, ребенка и двух родителей. Однако это изображение предшествует библейскому рассказу на 3 тысячи лет.

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Археологи обнаружили в египетской пустыне Сахара наскальный рисунок возрастом 5 000 лет, который может быть самым древним в мире вертепом. Эта находка, напоминающая библейский рассказ о рождении Иисуса, предшествует ей на ошеломляющие 3 000 лет, пишет Arkeonews.

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Итальянские исследователи наткнулись на этот рисунок в полости, известной теперь как "Пещера родителей", во время экспедиций между плато Гильф Кебир и долиной Нила. На картине изображен новорожденный младенец, который прижался между двумя родителями, окруженный двумя животными, а на востоке сияет звезда. Рисунок очень напоминает рождественский вертеп, но его создали в эпоху неолита или каменного века.

Открытие сделала экспедиция между плато Гилф Кебир и долиной Нила

Геолог Марко Морелли, директор Музея планетарных наук в Прато, Италия, поделился: "Это очень невероятная сцена, которая действительно напоминает рождественский вертеп. Но она предшествует ему примерно на 3 000 лет".

Морелли и его команда обнаружили это произведение искусства в 2005 году, но обнародовали свои исследования в 2016 году под названием "Пещера отцов".

Рисунок, выполненный красновато-коричневой охрой, может похвастаться такими необычными элементами, как безголовый лев — символ, который позже ассоциировался с Иисусом — и бабуин или обезьяна. Звезда на востоке и немного приподнятый младенец, что, возможно, указывает на рождение или беременность, добавляют еще больше слоев таинственности.

Морелли признал, что открытие бросает вызов устоявшимся верованиям, заявив: "Открытие имеет несколько последствий, поскольку поднимает новые вопросы об иконографии одного из самых мощных христианских символов. Мы не находили подобных сцен до раннехристианской эпохи".

Рождественский вертеп, неотъемлемая часть христианской традиции, происходит от евангельских рассказов от Матфея и Луки. Евангелие от Матфея рассказывает о мудрецах, которые идут за звездой к месту рождения Иисуса, а Евангелие от Луки описывает Иосифа и Марию, что ищут убежища в пещере или хлеву, потому что все постоялые дворы были переполнены. Несмотря на неопределенность относительно точной даты рождения Иисуса, западная христианская церковь установила Рождество 25 декабря в четвертом веке.

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Это древнее изображение вертепа бросает вызов нашему пониманию происхождения религиозных символов и традиций. Наскальная живопись, отделенная тысячелетиями от библейского нарратива, приглашает нас переосмыслить культурный и исторический контексты, которые сформировали символ Рождества.

Пока исследователи продолжают изучать последствия этого открытия, оно открывает увлекательное окно в богатый гобелен человеческой истории и эволюцию заветных традиций.

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