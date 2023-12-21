Різдвяний вертеп у Сахарі: вчені знайшли біблійну сцену, що сталася на 3000 років пізніше (фото)

У пустелі Сахара вчені виявили древній малюнок, який повторює мотив Різдвяного вертепу, а саме — зірку, дитину та двох батьків. Проте це зображення передує біблійній оповіді на 3 тисячі років.

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Археологи виявили в єгипетській пустелі Сахара наскальний малюнок віком 5 000 років, який може бути найдавнішим у світі вертепом. Ця знахідка, що нагадує біблійну розповідь про народження Ісуса, передує їй на приголомшливі 3 000 років, пише Arkeonews.

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Італійські дослідники натрапили на цей малюнок у порожнині, відомій тепер як "Печера батьків", під час експедицій між плато Гільф Кебір та долиною Нілу. На картині зображено новонароджене немовля, яке притулилося між двома батьками, оточене двома тваринами, а на сході сяє зірка. Малюнок дуже нагадує різдвяний вертеп, але його створили в епоху неоліту або кам'яного віку.

Відкриття зробила експедиція між плато Гілф Кебір і долиною Нілу

Геолог Марко Мореллі, директор Музею планетарних наук в Прато, Італія, поділився: "Це дуже неймовірна сцена, яка дійсно нагадує різдвяний вертеп. Але вона передує йому приблизно на 3 000 років".

Мореллі та його команда виявили цей витвір мистецтва у 2005 році, але оприлюднили свої дослідження у 2016 році під назвою "Печера батьків".

Малюнок, виконаний червонувато-коричневою охрою, може похвалитися такими незвичайними елементами, як безголовий лев — символ, який пізніше асоціювався з Ісусом — та бабуїн чи мавпа. Зірка на сході і трохи підняте немовля, що, можливо, вказує на народження або вагітність, додають ще більше шарів таємничості.

Мореллі визнав, що відкриття кидає виклик усталеним віруванням, заявивши: "Відкриття має кілька наслідків, оскільки порушує нові питання про іконографію одного з найпотужніших християнських символів. Ми не знаходили подібних сцен до ранньохристиянської доби".

Різдвяний вертеп, невіддільна частина християнської традиції, походить від євангельських розповідей від Матвія та Луки. Євангеліє від Матвія розповідає про мудреців, які йдуть за зіркою до місця народження Ісуса, а Євангеліє від Луки описує Йосипа та Марію, які шукають притулку в печері чи хліві, бо всі заїжджі двори були переповнені. Попри невизначеність щодо точної дати народження Ісуса, західна християнська церква встановила Різдво 25 грудня в четвертому столітті.

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Це стародавнє зображення вертепу кидає виклик нашому розумінню походження релігійних символів і традицій. Наскальний живопис, відокремлений тисячоліттями від біблійного наративу, запрошує нас переосмислити культурний та історичний контексти, які сформували символ Різдва.

Поки дослідники продовжують вивчати наслідки цього відкриття, воно відкриває захопливе вікно в багатий гобелен людської історії та еволюцію заповітних традицій.

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