Древні сувої з Петри розкрили історію життя набатейської жінки з першого століття (фото)

Петра, древнє місто, відоме своєю архітектурою, продовжує розкривати таємниці. Завдяки древнім документам вченим стало відомо про жінку Абі-Адан, яка жила в I столітті та володіла численними садами.

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Два тисячоліття тому Петра була столицею потужної торгової імперії, заснованої набатейцями — місцевим народом, відомим своїми торговельними здібностями. Функціонуючи як політичне, культурне та економічне ядро регіону, Петра процвітала протягом багатьох років, пише Arkeonews.

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Розташована в Йорданії, Петра — стародавнє місто, відоме своєю надзвичайною висіченою в скелях архітектурою, що датується IV століттям до н. е., коли його заснували набатейці. Пізніше воно потрапило під владу Римської імперії.

Завдяки древнім документам вченим стало відомо про жінку Абі-Адан, яка жила в I столітті та володіла численними садами Фото: Youtube/Smithsonian Channel

Місто здобуло широке визнання завдяки своїм монументальним спорудам, висіченим у пісковикових скелях, зокрема, вражаючому мавзолею під назвою "Аль-Хазне" або "Скарбниця". Попри те, що Петра залишалася прихованою протягом тривалого періоду, її знову відкрили у XIX столітті. Зараз вона має статус об'єкта Світової спадщини ЮНЕСКО.

Стародавня столиця, історія якої налічує тисячі років, дала цінну інформацію завдяки археологічним відкриттям. У 1961 році команда археологів виявила документи, що нагадують сувої Мертвого моря, заховані в печері близько 2 000 років тому.

Показані в документальному фільмі Смітсонівського каналу "Священні місця: Петра", ці документи проливають світло на життя Абі-Адан, набатейської жінки I століття нашої ери. Вона володіла великим садом фінікових пальм біля Мертвого моря, що свідчить про економічний вплив, який могли мати жінки в стародавній Петрі.

Ці документи зараз зберігаються в Управлінні старожитностей Ізраїлю Фото: Youtube/Smithsonian Channel

Ці документи зараз зберігаються в Управлінні старожитностей Ізраїлю, а професорка Ганна Коттон-Палтіель з Єврейського університету в Єрусалимі є експерткою з цього питання. За її словами, документи Абі-Адан мають насамперед юридичний характер, демонструючи не лише її грамотність, але й незалежне становище в суспільстві.

Записи розповідають про продаж Абі-Адан фруктових садів таким відомим постатям, як Архелай, набатейський стратег, та чоловіку, на ім'я Шим'он. Це не лише виділяє її ділову хватку, але й соціальне становище, оскільки її землі межували з землями набатейського царя.

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Професор Джон Хілі з Манчестерського університету наголошує на ролі жінок у Петрі в цей період. Безпрецедентні відомості з цієї колекції документів відкривають багатство інформації про людей, які колись називали Петру своїм домом.

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