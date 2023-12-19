Унікальні артефакти з Месопотамії допомогли виявити аномалію магнітного поля Землі: що відомо

Магнітне поле Землі не є постійним у часі та просторі. З'являються тимчасові слабкі ділянки, без причини, яку ми ще не розуміємо, так само як і осередки незрозумілої сили.

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Учені розгадали магнітну таємницю, приховану в стародавніх месопотамських цеглинах, яка проливає світло на захопливий період історії Землі. Ці цеглини з викарбуваними написами, що прославляють царів, дають уявлення про незвичайне посилення магнітного поля планети, пише IFLScience.

Ця магнітна аномалія, яка виникла понад 3 000 років тому і тривала близько 500 років, інтригувала дослідників своєю глобальною присутністю — від Китаю до Атлантичного океану — але до недавніх відкриттів залишалася погано вивченою.

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Магнітне поле Землі не є постійним; воно непередбачувано коливається в часі та просторі. Вчені спостерігають тимчасові слабкі місця та незрозумілі осередки сили в цьому магнітному щиті, який захищає нас від шкідливого космічного випромінювання та допомагає навігації як людям, так і мігруючим тваринам. Розуміння цих аномалій є ключовим науковим пріоритетом, проте розгадка їхнього походження і коливань становить значні труднощі.

Одну з таких аномалій, відому як Левантійська геомагнітна аномалія залізного віку, вдалоя дослідити професору Марку Альтавілу з Університетського коледжу Лондона. Команда Альтавіла розкопала 32 месопотамські глиняні цеглини, на кожній з яких написане ім'я одного з 12 царів, імовірно, правителя на момент їх виготовлення. Ці артефакти містили зерна оксиду заліза, які зберегли напрямок і силу магнітного поля на момент їх створення.

Знання того, коли ці аномалії починаються і закінчуються, і як вони змінюються в часі, вважається дуже важливим, але рідко буває легким. Проаналізувавши магнітні властивості цих зерен, дослідники отримали цінні дані про магнітне поле Землі під час конкретних правлінь месопотамських царів.

Дослідження виявило важливий висновок: під час правління Навуходоносора II магнітне поле Землі в регіоні майже подвоїлося в силі порівняно з тисячею років до того. Цей несподіваний ріст відбулося всього за 42 роки, що свідчить про швидкі та значні коливання магнітного поля — відкриття, яке кидає виклик попереднім науковим припущенням.

Однак, хоча ці знахідки дають важливе розуміння, вони ще не розкривають таємницю, що стоїть за цими магнітними аномаліями.

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Окрім наукового значення, це дослідження надало історикам цінні дані. Існують детальні записи про послідовність 12 царів і тривалість їхніх правлінь, але досі тривають дебати про те, коли ця послідовність почалася і коли закінчилася.

Порівнюючи поля, записані на цеглинах, з полями, виміряними іншими методами, команда підтвердила одну з наявних хронологій, запропонованих істориками, відому як "Хронологія Давньої історії Близького Сходу".

Ба більше, це дослідження стосується не лише минулого — воно проливає світло на сучасні магнітні аномалії, такі як Південно-атлантична аномалія (ПАА), яка зберігається вже мільйони років.

Це новаторське дослідження не лише поглиблює наше розуміння магнітної історії Землі, але й висвітлює виклики та потенціал для подальших відкриттів у цій галузі науки.

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