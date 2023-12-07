6 дорослих, 16 дітей і новонароджених: у Перу виявили унікальні мумії доколумбових часів (фото)

У Перу команда дослідників виявила 22 мумії, загорнуті в прикрашену тканину. Незвичним є те, що 16 з них належали дітям та новонародженим.

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На околиці перуанського міста Барранка команда польських та перуанських вчених нещодавно відкрила дивовижну археологічну пам'ятку, що проливає світло на таємниче минуле. Вони знайшли не звичайні поховання, а 22 муміфіковані тіла, переважно дітей та новонароджених, пише Arkeonews.

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Розташована на пагорбі Серро-Колорадо в долині Патівілька, ця археологічна пам'ятка інтригувала науковців протягом десятиліть. Чотири кургани вкривали доколумбові споруди, але їхнє походження та призначення залишалися невловимими до початку дослідницького проєкту 2022 року під керівництвом перуанського археолога Плініо Гільєна Аларкона та краківського біоархеолога Лукаша Майчжака.

Минулого року команда виявила зруйновані поховання 3-го тисячоліття до нашої ери. Цього року, за підтримки Національного агентства академічних обмінів, виявлено 22 неушкоджених тіла, кожне з яких було загорнуте в тканини і рослинний матеріал, утворюючи те, що археологи називають поховальними зв'язками.

Померлого, знайденого в одній із могил, загорнули в тканину, за андським звичаєм Фото: R. Dziubińska

"Досліджуючи людські останки, між шарами цих тканин ми знаходимо кераміку, знаряддя праці та культові предмети", — пояснює Майчжак.

Серед знахідок шість поховань належали дорослим, а 16, знайдені неподалік, належали дітям, ймовірно, різного віку. Інтригує не лише кількість дітей, але й спосіб їхнього розташування.

Дитячі згортки знайшли на однаковій глибині, їх розмістили горизонтально. На противагу цьому, тіла дорослих були у позі ембріона, розташовані вертикально, ніби сидячи.

Хоча висока дитяча смертність була звичайним явищем, спосіб поховання дітей у Серро Колорадо викликає питання.

"Цілком можливо, що вся громада просто ховала дітей у цьому місці. Що все ще спантеличує, так це той факт, що це явно діти не старше 2 років", — говорить Майчжак.

Команда дослідила невелику ділянку площею 20 квадратних метрів, розгорнувши один дитячий згорток, в якому знаходився новонароджений. Ще два згортки пройшли томографію, виявивши одну старшу дитину і ще одного новонародженого.

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Тканини уже розгорнутих зв'язок мали складні геометричні візерунки, а на нерозгорнутих археологи очікують побачити зображення тварин і богів. У кількох пакунках дослідники знайшли кукурудзяні качани та неідентифіковані рослинні матеріали, що вказує на віру в забезпечення харчування померлих у потойбічному світі.

Дослідницька група планує проаналізувати інші поховання, попередньо датуючи їх 1000 — 1100 роками нашої ери, а радіовуглецевий аналіз підтвердить ці оцінки.

Комп'ютерна томографія полегшить неінвазивний антропологічний аналіз, а на наступних етапах будуть проведені хімічний та ізотопний аналізи, що дасть змогу краще зрозуміти місцеве населення та культурні практики, пов'язані з цими загадковими похованнями.

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