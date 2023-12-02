Кістки без анатомічного зв'язку. Археологи виявили таємні поховання у стародавньому місті мая

Ек-Балам не було звичайним містом — воно могло похвалитися незвичайними спорудами, як от пірамідальні храми, площі, палаци, майданчики для гри в м'яч і великий центральний Акрополь.

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Група археологів із Національного інституту антропології та історії (INAH) зробила нове відкриття у стародавньому місті мая Ек-Балам у Мексиці. Це місто, досягнуло свого розквіту під час володарювання ахава Укіт-Кан-Леєк-Ток'а (з бл. 770 до бл. 806 року). Однак воно поступово втратило свій статус великого центру після пізньокласичного періоду, позначеного потрясіннями та неспокоєм, пише HeritageDaily.

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Ек-Балам не було звичайним містом — воно могло похвалитися величезними спорудами, як от пірамідальні храми, площі, палаци, майданчики для гри в м'яч і великий центральний Акрополь. Цей Акрополь нещодавно став центром уваги дослідників.

На території археологи натрапили на щось справді дивовижне: житловий комплекс для еліти. Але ще цікавішою цю знахідку зробили ліпні рельєфи, що прикрашали це приміщення. Ці вигадливі рельєфи зображували сцени загарбників і полонених, натякаючи на історію конфліктів і боротьби.

Поруч із цим елітним комплексом знаходилися дві підземні камери, відомі як чултуни. Ці чултуни слугували своєрідними сховищами у формі пляшок, які мая використовували для зберігання їжі та води.

Після того, як чултун ставав непридатним для використання, деякі з них повторно використовували для викидання сміття або для людських поховань.

Один із чултунів в Ек-Баламі перетворили на ритуальне приміщення і поховання, засипаний шаром землі, щебеню і каміння. У похованні знаходиться циліндричний камінь, уламки глиняного посуду та два шматки обсидіану, покладені як поховальні приношення.

Археологи також виявили останки без анатомічного зв'язку. Там були стегнова кістка, плечова кістка, частина щелепи та інші уламки кісток.

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Фахівці знайшли ще один скелет обличчям донизу на підлозі камери в окремому похованні. Аналіз цих останків показав, що вони належали дорослій жінці, ймовірно, похилого віку.

Ця знахідка ставить перед дослідниками неабияку загадку. Безсистемне зібрання кісток у чультуні ставить питання про ритуали чи церемонії, які практикували стародавні мая. Особливе розташування кісток і наявність підношень натякають на унікальну поховальну практику, яку археологи прагнуть розгадати.

Раніше Фокус писав про відкриття у столиці акаланських мая, а саме виявлення споруди, пов'язаної з культом Кукулькана.

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