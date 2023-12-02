Кости без анатомической связи. Археологи обнаружили тайные захоронения в древнем городе майя

Эк-Балам не был обычным городом — он мог похвастаться необычными сооружениями, такими как пирамидальные храмы, площади, дворцы, площадки для игры в мяч и большой центральный Акрополь.

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Группа археологов из Национального института антропологии и истории (INAH) сделала новое открытие в древнем городе Майя Эк-Балам в Мексике. Этот город достиг своего расцвета во время владычества ахава Укит-Кан-Леек-Ток'а (с ок. 770 до ок. 806 года). Однако он постепенно потерял свой статус крупного центра после позднеклассического периода, обозначенного потрясениями и беспокойством, пишет HeritageDaily.

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Эк-Балам не был обычным городом — он мог похвастаться огромными сооружениями, такими как пирамидальные храмы, площади, дворцы, площадки для игры в мяч и большой центральный Акрополь. Этот Акрополь недавно стал центром внимания исследователей.

На территории археологи наткнулись на нечто действительно удивительное: жилой комплекс для элиты. Но еще интереснее эту находку сделали лепные рельефы, украшавшие это помещение. Эти причудливые рельефы изображали сцены захватчиков и пленных, намекая на историю конфликтов и борьбы.

Рядом с этим элитным комплексом находились две подземные камеры, известные как чултуны. Эти чултуны служили своеобразными хранилищами в форме бутылок, которые майя использовали для хранения пищи и воды.

После того, как чултун становился непригодным для использования, некоторые из них повторно использовали для выбрасывания мусора или для человеческих захоронений.

Один из чултунов в Эк-Баламе превратили в ритуальное помещение и захоронение, засыпанное слоем земли, щебня и камней. В захоронении находится цилиндрический камень, обломки глиняной посуды и два куска обсидиана, положенные как погребальные приношения.

Археологи также обнаружили останки без анатомической связи. Там были бедренная кость, плечевая кость, часть челюсти и другие обломки костей.

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Специалисты нашли еще один скелет лицом вниз на полу камеры в отдельном захоронении. Анализ этих останков показал, что они принадлежали взрослой женщине, вероятно, пожилой.

Эта находка ставит перед исследователями большую загадку. Бессистемное собрание костей в чультуне ставит вопрос о ритуалах или церемониях, которые практиковали древние майя. Особое расположение костей и наличие подношений намекают на уникальную погребальную практику, которую археологи стремятся разгадать.

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