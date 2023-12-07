Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

6 взрослых, 16 детей и новорожденных: в Перу обнаружили уникальные мумии доколумбовых времен (фото)

мумия, захоронение, смерть, дети, новорожденные, Перу, останки, курган, ткань, археолог, археология, тело, растения, сверток, история, исследование, томография, анализ, культура
Фото: Ł. Majchrzak | В Перу команда исследователей обнаружила 22 мумии, завернутые в украшенную ткань

В Перу команда исследователей обнаружила 22 мумии, завернутые в украшенную ткань. Необычным является то, что 16 из них принадлежали детям и новорожденным.

Related video

На окраине перуанского города Барранка команда польских и перуанских ученых недавно открыла удивительную археологическую достопримечательность, проливающую свет на таинственное прошлое. Они нашли не обычные захоронения, а 22 мумифицированных тела, преимущественно детей и новорожденных, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Расположенный на холме Серро-Колорадо в долине Пативилька, этот археологический памятник интриговал ученых в течение десятилетий. Четыре кургана укрывали доколумбовые сооружения, но их происхождение и назначение оставались неуловимыми до начала исследовательского проекта 2022 года под руководством перуанского археолога Плинио Гильена Аларкона и краковского биоархеолога Лукаша Майчжака.

В прошлом году команда обнаружила разрушенные захоронения 3-го тысячелетия до нашей эры. В этом году, при поддержке Национального агентства академических обменов, обнаружено 22 неповрежденных тела, каждое из которых было завернуто в ткани и растительный материал, образуя то, что археологи называют погребальными связями.

мумия, захоронение, смерть, дети, новорожденные, Перу, останки, курган, ткань, археолог, археология, тело, растения, сверток, история, исследование, томография, анализ, культура Fullscreen
Умершего, найденного в одной из могил, завернули в ткань, по андскому обычаю
Фото: R. Dziubińska

"Исследуя человеческие останки, между слоями этих тканей мы находим керамику, орудия труда и культовые предметы", — объясняет Майчжак.

Среди находок шесть захоронений принадлежали взрослым, а 16, найденные неподалеку, принадлежали детям, вероятно, разного возраста. Интригует не только количество детей, но и способ их расположения.

Детские свертки нашли на одинаковой глубине, их разместили горизонтально. В противоположность этому, тела взрослых были в позе эмбриона, расположенные вертикально, будто сидя.

Хотя высокая детская смертность была обычным явлением, способ захоронения детей в Серро Колорадо вызывает вопросы.

"Вполне возможно, что вся община просто хоронила детей в этом месте. Что все еще озадачивает, так это тот факт, что это явно дети не старше 2 лет", — говорит Майчжак.

Команда исследовала небольшой участок площадью 20 квадратных метров, развернув один детский сверток, в котором находился новорожденный. Еще два свертка прошли томографию, обнаружив одного старшего ребенка и еще одного новорожденного.

Важно
Кости без анатомической связи. Археологи обнаружили тайные захоронения в древнем городе майя

Ткани уже развернутых связок имели сложные геометрические узоры, а на неразвернутых археологи ожидают увидеть изображения животных и богов. В нескольких пакетах исследователи нашли кукурузные початки и неидентифицированные растительные материалы, что указывает на веру в обеспечение питания умерших в потустороннем мире.

Исследовательская группа планирует проанализировать другие захоронения, предварительно датируя их 1000 — 1100 годами нашей эры, а радиоуглеродный анализ подтвердит эти оценки.

Компьютерная томография облегчит неинвазивный антропологический анализ, а на следующих этапах будут проведены химический и изотопный анализы, что позволит лучше понять местное население и культурные практики, связанные с этими загадочными захоронениями.

Ранее Фокус писал, почему мумифицированных лягушек хоронили вместе с древними египтянами 3000 лет назад.

Также мы рассказывали о матрице средневековой печати, которой пока нет аналогов. Ее обнаружили неподалеку от Норвича.