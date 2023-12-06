Муміфікованих жаб ховали разом із давніми єгиптянами 3000 років тому: історики пояснили чому

У давнину єгиптяни мали досить незвичні вірування, і одне з них стосувалося муміфікованих жаб.

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Дослідники знаходили муміфікованих жаб у гробницях Фів, давньоєгипетського міста. Оскільки жаби в житті дуже вологі тварини, немає нічого незвичайного в тому, що вони муміфікуються без втручання людини — все, що їм для цього потрібно, це померти в теплому, сухому місці, пише IFLScience.

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Чому саме жаби, запитаєте ви? Єгиптяни пов'язували жаб із родючістю, тому що вони часто з'являлися після щорічних повеней в таких річках, як Ніл. Ці повені були життєво необхідні для вирощування сільськогосподарських культур, тому жаби стали символом життя і навіть зображувалися у вигляді різних богів і богинь.

Хекат — це ім'я жабоголової богині, яка, як вважалося, уособлювала родючість. Коли річки (Ніл, Тигр, Євфрат) наповнювалися водою, разом з ними приходили і квакаючі земноводні. Жабам приписували життя, яке вода давала зернам.

Ще одним із таких божеств був Птах, як вважають, був натхненний життєвим циклом жаб, які перетворюються з ікринок на пуголовків, а згодом у жаб. Перетворення жабоголового Птаха зосереджувалося на тому, щоб стати відкривачем потойбічного світу, як бог творіння.

Стародавні єгиптяни так цінували жаб, що носили амулети у формі цих тварин, вірячи, що вони можуть підвищити родючість.

Єгиптяни муміфікували жаб і клали їх разом із померлими. Вважалося, що вони захищають і забезпечують відродження душ померлих.

Раніше археологи виявили десять мумій крокодилів, включаючи п'ять більш-менш повних тіл і п'ять голів у різному стані збереження та цілісності.

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Ці крокодили, деякі цілі, а деякі лише голови, спантеличили дослідників. Дехто припускає, що це були жертвоприношення крокодилячим богам, таким як Собек, з метою здобути прихильність цих могутніх мешканців Нілу. Один із цих муміфікованих крокодилів сягав величезних 3,5 м у довжину — зовсім інша історія порівняно з маленькими, висохлими жабами.

Отже, чому крокодили? Ну, це все ще залишається загадкою. Одна з теорій припускає, що померлі єгиптяни могли приносити їх у дар цим крокодилячим божествам. У битві розмірів жаба може не зрівнятися з крокодилом, але коли справа доходить до символу відродження і родючості, жабоголова богиня Хекат залишалася найкращим вибором для стародавніх єгиптян.

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