Езотеричні таємниці Стародавнього Китаю: вчені переклали тисячолітні тексти (фото)

Китайські дослідники успішно розшифрували древні тексти, записані на бамбукових дощечках. Загалом вчені виділили п’ять наборів, які пов’язані з різними темами.

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У нещодавньому відкритті дослідники з китайського Університету Цінхуа розгадали таємниці, приховані у стародавніх бамбукових дощечках, яким 2 500 років. Ці містичні тексти, що складаються з п'яти наборів по 2 500 бамбукових дощечок, вперше зібрали в колекцію у 2008 році, пише Ancient Origins.

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На пресконференції бамбукові дощечки охрестили "втраченою класикою", яку не знайти в теперішній літературі. Хуан Декуан, директор Центру дослідження та збереження розкопаних текстів при Університеті Цінхуа, пояснив, що ці тексти виникли в період Воюючих царств (475-221 рр. до н. е.) та династії Цинь (221-206 рр. до н. е.).

Назви текстів включають "Обряди трапези високопосадовця", "Запис обрядів трапези високопосадовця", "Діаграма п'яти тонів", "Музичний стиль" та "Використовуй тіло".

У нещодавньому відкритті дослідники з китайського Університету Цінхуа розгадали таємниці, приховані у стародавніх бамбукових дощечках Фото: Tsinghua University

Два з цих текстів, що складаються з 51 та 14 дощечок, дають детальне уявлення про церемоніальні звичаї, пов'язані з трапезами високопосадовців. Вони охоплюють протоколи для господарів, гостей та офіційних осіб. Інший набір текстів досліджує давню ритуалізовану систему музичної нотації, засновану на традиційних китайських нотах.

Дослідники додалм, що перекладені бамбукові таблички сприятимуть розумінню "обрядів, музики і думок" доциньського періоду. Проведено порівняння з "Книгою етикету та церемоніалу" або "І Лі", класичним твором періоду Західного Чжоу, який приписують Конфуцію, що виділяє належну поведінку, ритуали та важливість етикету в моральному та соціальному розвитку.

Ці дві музичні книги є внеском у теорію ранньої музики в Китаї, заповнюючи прогалини в розумінні історії музики доциньського періоду. "Діаграма п'яти тонів" творчо поєднує музику з геометрією, використовуючи пентаграму для представлення традиційних китайських музичних нот. Текст під назвою "Музичний стиль" представляє назви музичних тонів, хоча друга частина залишається загадкою.

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"Використовуй тіло" — філософський документ, що складається з 17 бамбукових аркушів, які досліджують зв'язок між людиною і небесами. Ці документи проливають світло на мислення до Цинь, демонструючи активний дух людей у період Воюючих царств.

Значення знахідки нагадує роман Германа Гессе "Гра в бісер". Хоча в романі не йдеться про давньокитайську філософію та музику, він поділяє універсальні теми знання, мудрості та взаємопов'язаності людського досвіду, що перегукується з одкровеннями, знайденими в цих стародавніх бамбукових папірцях.

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