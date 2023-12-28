Понижает давление и уровень холестерина: как употребление чеснока изменяет наш организм

Недавние исследования подчеркивают многочисленные полезные свойства чеснока и его эффективность в укреплении многих аспектов нашего здоровья.

Чеснок, популярный ингредиент, который можно встретить на кухнях по всему миру, не только придает вкус блюдам — исследования показывают, что он также полезен для нашего здоровья. Наука предлагает разобраться в том, что делает чеснок таким полезным продуктом и как извлечь из него максимум пользы, пишет EatingWell.

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В каждом зубчике чеснока содержится огромное количество витаминов и минералов, таких как витамин С, цинк, калий и другие. Хотя мы обычно употребляем чеснок в небольших количествах, регулярное включение его в рацион может способствовать увеличению общего потребления питательных веществ.

Чеснок содержит такие соединения, как аллицин, который борется с воспалениями и повышает количество лейкоцитов в крови. Это означает, что он может помочь поддержать иммунную систему и, возможно, даже противостоять вирусам.

Некоторые исследования показывают, что чеснок может положительно влиять на уровень холестерина и кровяное давление — важные факторы сердечно-сосудистого здоровья. Хотя большинство из этих преимуществ отмечается при употреблении чесночных добавок, включение чеснока в рацион питания все равно является полезным для сердца.

Тем, кто страдает диабетом, чеснок доказал, что он помогает регулировать уровень сахара в крови, что очень важно для долгосрочного здоровья и лечения диабета.

Чеснок также действует как пребиотик, питая хорошие бактерии в вашем кишечнике. Здоровый микробиом кишечника необходим для общего здоровья и влияет на все — от пищеварения до настроения.

Универсальность чеснока позволяет легко включать его в ежедневный рацион. Приправляете ли вы овощи, добавляете его в рис или готовите домашнюю сальсу — чеснок улучшает как вкус, так и питательную ценность ваших блюд.

Ежедневное употребление чеснока распространено во многих культурах, и в целом оно безопасно и может быть полезным. Однако если вы страдаете специфическими заболеваниями пищеварительной системы, например СРК, вам стоит умерить потребление.

Наш организм естественным образом выводит токсины через такие органы, как печень и почки. Чеснок же поддерживает общее состояние здоровья, но не является чудодейственным средством для детоксикации.

Несмотря на некоторые утверждения, чеснок также не является волшебным средством для снижения веса. Его противовоспалительные свойства полезны, но они не направлены на борьбу с жиром на животе.

Чеснок — это не просто ароматное дополнение к вашим блюдам, это маленький, но могучий вклад в ваше здоровье. Хотя он особенно эффективен в виде добавок, не стоит недооценивать силу чеснока, который вы добавляете в картофель-фри или блюда из макарон. Как и все хорошее, его лучше всего употреблять в составе сбалансированной диеты. Помните, что если у вас есть определенные заболевания или вы принимаете лекарства, то лучше проконсультироваться с врачом о том, какая доза вам подходит. Так что в следующий раз, когда будете готовить, подумайте над добавлением чеснока в ваше блюдо — и для вкуса, и для здоровья.

Ранее Фокус писал о том, почему нас раздражает запах чеснока, но не его вкус. Резкий и неприятный запах изо рта, это цена, которую люди привыкли платить за включение чеснока в свои блюда, но ученые, разгадав причину его возникновения, нашли способ снизить его выраженность.

Также Фокус писал о том, как избавиться от запаха чеснока изо рта. Исследователи утверждают, что употребление всего одного продукта позволит существенно снизить запах чеснока изо рта.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.