Реально ли путешествие во времени: открытие финских ученых все объяснило, — The Mirror

Исследователи в своих выводах опирались на общую теорию относительности и расширили представление о концепции времени.

Итоги нового исследования исключили концепцию возвращения в прошлое: ученые пришли к выводу, что Вселенная движется только в одном направлении. Об этом сообщает The Mirror.

В ходе опытов рассматривался свет и его отношения с окружающими элементами. Как следствие, на концепцию времени теперь смотрят иначе: авторы заключили, что возвращение в прошлое — это не более, чем мечтания, популяризированные в таких фильмах, как "Назад в будущее".

Скорость света может меняться при прохождении сквозь физический объект, но о том, что происходит с объектом, известно было немного. Матиас Койвурова, доцент Университета Восточной Финляндии, описал результаты опытов в журнале Optica. Вывод сводится к тому, что у Вселенной одно измерение в пространстве, а другое — во времени.

"По сути, я нашел удобный способ вывести стандартное волновое уравнение в измерениях 1+1. Единственное требовавшееся допущение — скорость волны постоянна. Но тогда я подумал: а что, если это не всегда так? Вопрос действительно хороший", — объяснил финский исследователь.

Профессор Марко Орниготти из Университета Тампере, который руководил исследованием, напомнил о давнем споре в физике, который называют противоречием Авраама и Минковского.

"Суть вопроса в том, что происходит с импульсом света, когда он попадает в среду? Минковский считал, что импульс увеличивается, Авраам же настаивал, что, наоборот, уменьшается", — сказал Орниготти.

"Мы обнаружили, что можем соотнести волну с соответствующим временем, что аналогично собственному времени в общей теории относительности", — добавил он. Другими словами, если время во Вселенной движется только вперед, возвращение в прошлое — всего лишь фантастика.

Напомним, что на картине XV века обнаружили 500-тысячелетние инструменты.

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