Вибрирует в желудке: разработана таблетка для тех, кто постоянно хочет есть

Новая разработка ученых предлагает альтернативу лекарствам с побочными эффектами и строгой диете, понижая потребление пищи на 40%.

В ходе последних разработок инженеры Массачусетского технологического института представили вибрирующую капсулу в качестве нового подхода к урегулированию веса. Разработка, получившая название "вибрационный кишечный биоэлектронный стимулятор", или попросту VIBES, может стать переломным моментом для тех, кто хочет контролировать свой аппетит без побочных эффектов современных препаратов для снижения веса, пишет Fox Business.

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Эта капсула, напоминающая большую витаминную таблетку, содержит крошечный моторчик, который начинает вибрировать, попадая в желудок. Вибрация воздействует на рецепторы растяжения желудка — по сути, датчики, сигнализирующие мозгу о том, что желудок полон. В ходе испытаний на свиньях было замечено, что введение капсулы за 20 минут до еды стимулирует гормоны, связанные с сытостью, что приводит к значительному сокращению потребления пищи примерно на 40%.

Научная основа VIBES заключается в способности имитировать естественные сигналы желудка о сытости, передаваемые в мозг, что может стать простым и менее навязчивым решением для контроля веса. Текущий прототип рассчитан на вибрацию в течение 30 минут после попадания в желудок. Дальнейшие усовершенствования могут позволить капсуле оставаться в желудке в течение длительного времени, при этом управлять ею можно будет по беспроводной связи.

В ходе испытаний на животных капсулы благополучно проходили через пищеварительный тракт в течение четырех-пяти дней, не вызывая непроходимости, перфорации или каких-либо других вредных последствий. Такой профиль безопасности открывает путь к будущим клиническим испытаниям на людях.

По мере продвижения исследования команда намерена увеличить масштабы производства VIBES, что может открыть путь к скорым клиническим испытаниям на людях и, в конечном счете, к новому инструменту в борьбе с ожирением. Это происходит в то время, когда многие ищут альтернативу таким популярным препаратам для снижения веса, как оземпик, вегови и мунджаро, которые, несмотря на свою эффективность, часто используются не по назначению и могут иметь серьезные побочные эффекты.

Руководитель исследования Шрия Шринивасан, ныне доцент кафедры биоинженерии Гарвардского университета, считает, что VIBES — это потенциальный ежедневный препарат, принимаемый перед едой, который поможет контролировать аппетит и управлять весом. Благодаря своему новому подходу и многообещающим ранним результатам, VIBES представляет собой новый рубеж в решениях по контролю веса, стремясь предложить нефармакологический, минимизирующий побочные эффекты вариант для тех, кто стремится контролировать свой аппетит и эффективно управлять своим весом.

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