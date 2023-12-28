Найден череп морского чудовища возрастом 150 млн лет: непохож ни на что другое (фото)

Окаменелые останки древней морской рептилии были найдены в скале на высоте 12 метров — могут принадлежать совершенно новому виду.

Окаменелости древних хищников Земли собираются на юрском побережье уже сотни лет. Когда-то это место представляло собой мелкое и теплое море чрезвычайно богатое жизнью. Сегодня эту местность постоянно размывает Ла-Манш, а потому ученые то и дело находят все новые окаменелости, столетиями, скрывающиеся под слоями глины, пишет IFLScience.

В ходе одной из экспедиций эксперты по ископаемым Крис Мур и Стив Этчес обнаружили огромного плиозавра на пляже в Киммеридже (Дорсет, вдоль Юрского побережья). Этот район действительно славится находками различных окаменелостей, однако обнаружение останков 12-метрового плиозавра стало настоящим открытием для исследователей.

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Исследователи приступили к изучению окаменелостей, найденных в скале на высоте около 12 метров, и пришли к выводу, что они, вероятно, принадлежат "гигантскому морскому монстру" — древней морской рептилии — плиозавру, сила укуса которого могла соперничать с печально известным тираннозавром. В ходе исследования ученые смогли восстановить зубы древнего морского хищника, однако обнаружили нечто удивительное: любопытные особенности черепа предполагают, что найденные останки могут принадлежать совершенно новому виду.

Окаменелость была первоначально найдена энтузиастом, прогуливающимся по пляжу в Дорсете Фото: BBC Studios

По словам авторов исследования они обнаружили несколько особенностей: во-первых, гребень, которые ранее не наблюдался в окаменелостях плиозавров; во-вторых, линия подбородка этого существа заканчивается в задней части глаза, но обычно, она заканчивается у плиозавров в передней части глаза. В результате ученые предположили, что перед ними могут быть останки ранее неизвестного науке древнего хищника, вероятно обитавшего на Земле около 150 миллионов лет назад.

Отметим, что науке не так много известно о плиозаврах — они жили на Земле десятки миллионов лет тому назад и, вероятно, господствовали в океане, охотясь на ихтиозавров. Предполагается, что представители этого вида могли двигаться с невероятной скоростью, а их зубы могли наносить удары силы, способной по соперничать с силой удара тираннозавра.

Череп плиозавра в мастерской музея коллекции Этчес Фото: BBC Studios

Авторы исследования отмечают, что в новых останках они обнаружили, что зубы, расположенные на кончике черепа, имеют вертикальные гребни, нарушающие присасывание и позволяющие хищнику быстро оторвать челюсть от добычи. Ученые также отмечают, что одним из самых удивительных фактов также оказались размеры древнего хищника, а также теменной глаз, который также был обнаружен на макушке черепа.

В результате ученые предположили, что им удалось обнаружить совершенно новый вид плиозавров, однако, чтобы доказать это, потребуются дополнительные исследования.

Ранее Фокус писал о том, что найден скелет самого тяжелого животного в истории Земли: более 20 м в длину и весом до 340 тонн.