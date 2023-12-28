Чудеса бессмертия и регенерации: существо в океане может отрастить новую конечность за пару дней

Исследователи обнаружили морского обитателя, который не только демонстрирует естественное бессмертие, но также может самостоятельно восстанавливать утраченные конечности.

Океан занимает более трех четвертых поверхности нашей планеты и таит в себе множество тайн: ученые до сих пор так и не смогли составить полную карту морского дна, а в самых темных и глубоких уголках океана скрывается множество удивительных существ, пишет IFLScience.

Когда речь заходит о самых стойких и живучих животных на Земле, мы можем вспомнить крохотных тихоходок, однако едва ли на ум придут крохотные медузы, не превышающие размер ногтя на мизинце. Ученые уверены, что это не совсем верно: во-первых, именно медузы впервые продемонстрировали случай естественного бессмертия; во-вторых, ученые обнаружили, что крохотные желеобразные существа способны отрастить утраченное щупальце всего за несколько дней.

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В новом исследовании ученые из Токийского университета сосредоточились на том, что бы изучить, как именно крохотным медузам удается восстановить свои конечности. Авторы исследования полагали, что в конце концов люди смогут использовать полученные результаты для собственных конечностей, которые мы, увы, не умеем восстанавливать самостоятельно.

По словам автора исследования Юичиро Накадзимы, преподавателя Высшей школы фармацевтических наук Токийского университета, понимание механизмов образования бластомы у регенеративных животных, в том числе и медуз, может помочь ученым обнаружить клеточные и молекулярные компоненты, задействованные в этом процессе. В результате со временем, возможно, людям удастся усовершенствовать собственные регенеративные способности.

Отметим, что столь удивительная регенерация в действительности присуща не только медузам, ранее ученые обнаружили подобные способности у морских звезд и хамелеонов. Однако до этого момента загадкой все еще оставалось то, как именно они это делают.

Через 72 часа после ампутации регенерирующее щупальце кладонемы полностью функционально Фото: The University of Tokyo

Ученым известно, что в месте повреждения формируется скопление недифференцированных клеток (бластома), а затем они восстанавливают повреждения и превращаются в замену. Но подробности все еще оставались загадкой. В ходе нового исследования команде удалось определить клетки, ответственные за построение новых конечностей медузы: стволоподобные пролиферативные клетки — они растут и делятся, но не дифференцируются в определенные типы. Фактически тип клеток становится явным после получения травмы, когда клетки начинают работать вместе с резидентными стволовыми клетками щупальца для регенерации утерянного.

По словам Накадзима, они также обнаружили, что клетки в бластоме фактически отличаются от резидентных в локализированных щупальцах. Фактически они являются специфичными и используются лишь для восстановления и формирования эпителия.

Команда отмечает, что крохотной медузе потребуется всего несколько дней, чтобы восстановить утраченную конечность. Авторы исследования поняли как происходит процесс регенерации, однако теперь перед ними встала новая проблема — необходимо понять происхождение этих стволоподобных клеток. Увы, по мнению исследований, доступные в настоящее время инструменты просто не способны решить эту задачу.

Накадима с коллегами отмечают, что планируют продолжить исследование, чтобы расшифровать происхождение загадочных клеток. В то же время ученые считают, что полученные ими данные проливают свет на сложные процессы регенерации конечностей у организмов.

Ранее Фокус писал о том, что секрет вечной жизни миллионы лет хранился на дне океана: его таит медуза, пожирающая себя.