Магнитное поле в 30000 раз сильнее земного: ученый рассказал, чем опасны МРТ аппараты

Аппараты МРТ прошли не одно поколение модификаций и являются эталоном безопасности в медицине, но даже такие продуманные и сложные изобретения не застрахованы от человеческой глупости.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) — это мощный медицинский инструмент, используемый для получения детальных изображений внутренних органов. Она использует сильные магнитные поля и радиоволны для визуализации структуры и функций органов и тканей. Ежегодно проводится около 95 миллионов МРТ-сканирований, предоставляющих важнейшую информацию для диагностики и лечения без вредного излучения, но даже здесь, человеческая ошибка иногда перевешивает все нормы безопасности, приводя к печальным последствиям, пишет ScienceAlert.

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Несмотря на широкое распространение МРТ и его безопасность, недавние инциденты подчеркнули важность соблюдения определенных правил, говорит Адам Тейлор, профессор и директор Центра обучения клинической анатомии Ланкастерского университета. В частности, в двух отдельных случаях — в Висконсине и Бразилии, под действием магнитного притяжения аппарата произошло разряжение огнестрельного оружия. Такие инциденты хотя и редки, но подчеркивают потенциальную опасность мощного магнитного поля.

Как же работает МРТ аппарат и что стоит в эпицентре всех происшествий? Магнит аппарата МРТ примерно в 30 000 раз сильнее магнитного поля Земли. Эта огромная сила выравнивает протоны в теле, которые затем нарушаются импульсом радиоволн. Когда радиоволны прекращаются, протоны выравниваются, испуская сигналы, улавливаемые аппаратом для создания изображения. Эта технология позволяет различать различные ткани, что помогает в диагностике и планировании лечения.

Для обеспечения безопасности пациенты проходят предварительное обследование, в ходе которого выясняют историю болезни и наличие возможных металлических предметов. Это очень важно, поскольку магнитное поле может притягивать или нагревать металлические предметы, вызывая травмы или повреждения. В частности, люди с некоторыми имплантами, например, старыми кардиостимуляторами, или с инородными металлическими предметами в теле подвергаются повышенному риску и нуждаются в особых мерах предосторожности.

Иногда металлические предметы вблизи кабинета МРТ могут стать опасными снарядами. В Индии и Южной Корее произошли инциденты со смертельным исходом, когда в аппарат попали кислородные баллоны. Даже крошечные металлические осколки, особенно попавшие в глаз, могут нанести серьезную травму во время сканирования, учитывая силу магнита. В больницах и клиниках существуют строгие протоколы для снижения этих рисков.

Несмотря на эти риски, преимущества МРТ весьма значительны. Это неинвазивный способ получить четкое представление о внутренних структурах организма, помогающий диагностировать различные заболевания, от разрыва связок до опухолей. Современные виды, такие как функциональная МРТ (фМРТ), даже позволяют врачам изучать активность мозга и наблюдать развитие заболеваний.

МРТ продолжает развиваться, предлагая более детальные изображения и новые знания о здоровье человека. По мере совершенствования протоколов безопасности количество неблагоприятных инцидентов остается низким, что делает МРТ безопасным, надежным и бесценным инструментом в современной медицине, но это не значит, что нам стоит забывать о фундаментальной осторожности при обращении с этим инструментом, как со стороны врача, так и со стороны пациента.

МРТ невероятно безопасна и эффективна, но исключительно при соблюдении рекомендаций касающихся безопасности всех участников процесса. Всегда предоставляйте медицинским работникам полную и точную информацию, чтобы обеспечить правильное и полезное сканирование. Это чудо медицинской техники продолжает революционизировать диагностику и лечение, помогая миллионам людей каждый год, но даже оно не застраховано от человеческого фактора.

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