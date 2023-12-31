Дворец времен династии Ся: он доказывает существование полумифических правителей Китая (фото)

Китайские археологи обнаружили дворцовый комплекс возрастом 4 тысяч лет в Китае, который относится ко временам династии Ся. Многие скептики считают эту династию вымышленной, однако теперь появились материальные доказательства правдивости легенд.

В китайской провинции Хэнань, в городе Синьми, команда археологов открыла дворцовый комплекс времен династии Ся, древнейшей известной правящей династии Китая с 2070 до н. э. по 1600 год до н. э., пишет Arkeonews.

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Этот древний памятник занимает территорию площадью более 176 000 квадратных метров на плато вблизи реки Чжэнь в Синьми. Недавние исследования Института культурных реликвий и археологии провинции Хэнань, проведенные в 2021-2023 годах, привели к некоторым выдающимся открытиям, проливающим свет на наследие династии Ся.

Расположение Западной Ся в 1111 году (зеленый цвет на северо-западе) Фото: Wikipedia

Династия Ся занимает особое место в истории Китая как первая правящая династия, хотя ее существование долгое время считалось предметом дискуссий.

Скептики считали ее скорее полумифическим произведением, придуманным позднейшей династией Чжоу, чтобы легитимизировать свержение династии Шан. Однако недавние находки предоставляют реальные доказательства, подтверждающие историческое значение династии Ся.

На фото несколько земляных столбиков, которые использовали для хранения зерна на месте раскопок храма Фото: Xinhua

По словам руководителя группы Ли Бо, раскопана фундаментная конструкция из утрамбованной земли, имеющая невероятные 60 метров в длину и 30 метров в ширину и занимающая площадь примерно 1 800 квадратных метров. Структура имеет особый дизайн, с приподнятым центром и плоской поверхностью, окруженной равномерно расположенными отверстиями для колонн.

Ли Бо объясняет: "По характеру распределения колонных отверстий можно заметить, что общая структура этой земляной платформы ориентирована с севера на юг, с комнатами, расположенными рядами, центральным двором и коридорами с восточной и западной сторон. Она имеет грандиозные масштабы и сложную структуру".

Археологи также обнаружили еще одну реликвию на восточной стороне главной платформы, указывающую на архитектурный комплекс с четырьмя внутренними дворами. Это новое открытие углубляет наше понимание древней планировки города и добавляет ценные доказательства к изучению происхождения и развития дворцовых сооружений Ся.

Тем временем на месте раскопок храма Чжуцю в городе Чжоукоу произошел еще один прорыв. Археологи раскопали более 100 реликвий, среди которых пепелища, рвы и архитектурные остатки. Фан Лисия, руководитель команды раскопок, отметила важность этого открытия для понимания истории строительства в древнем северном Китае.

А потому эти находки не только предоставляют материальные доказательства существования династии Ся, но и позволяют заглянуть в архитектурные и технологические достижения Древнего Китая. Эти открытия имеют решающее значение для разгадки тайн наших исторических корней, делая шаг вперед в изучении цивилизаций прошлого.

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