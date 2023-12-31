Эмпирически достоверное доказательство или "бог белых пятен": поиски жизни после смерти

Хотя околосмертные переживания являются распространенным явлением, наука не может дать четкого ответа, что это такое. Среди ученых есть как и скептики, так и те, кто считает эти явления доказательством жизни после смерти.

В бесчисленном количестве фильмов мы видели таинственные сцены, где герой сталкивается с предсмертным опытом, окружен белым светом и встречается с умершими близкими. Удивительно, но эти околосмертные переживания (NDE) — не просто выдумка; они встречаются чаще, чем вы можете себе представить: около 9 миллионов американцев утверждают, что они были у них, пишет Get Big Think.

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Научные исследования, такие как работа голландского кардиолога Пима ван Ломмеля, подчеркивают, что NDE является аутентичным опытом. Их нельзя объяснить воображением, страхом смерти, галлюцинациями, наркотиками или недостатком кислорода.

Одно из ключевых открытий заключается в том, что NDE часто происходят через несколько минут после остановки сердца пациента в критическом состоянии, бросая вызов общепринятому мнению о том, что такие переживания являются результатом нормальных процессов в мозге.

Интересен аспект памяти. Исследования Университета Падовы показывают, что воспоминания NDE больше напоминают реальные воспоминания, чем воображаемые. Это ставит под сомнение представление о том, что NDE является просто выдумкой умирающего мозга. Еще больше интригует то, что некоторые люди вспоминают события, что произошли, когда они были без сознания, события, о которых они не могли знать.

Йенс Амберс, шведский философ, обращает внимание на еще один удивительный аспект: NDE может случиться с любым, независимо от его убеждений. Однако те, кто переживает NDE, часто выходят из него с сильной верой в потустороннюю жизнь. От 76 до 100 процентов тех, кто переживает NDE, в конечном итоге убеждаются в том, что потусторонняя жизнь существует.

Амберс считает, что этот опыт является "эмпирически достоверным" доказательством существования Бога, богов и потусторонней жизни.

Использование NDE как доказательства существования потусторонней жизни может быть похожим на "бога белых пятен", когда пробелы в нашем понимании заполняются сверхъестественными объяснениями. Наше современное понимание мозга имеет пробелы, но является ли это основанием для того, чтобы относить NDE к сверхъестественному?

Значительной проблемой в исследованиях NDE является зависимость от самоотчетов. Этот опыт является субъективным, и без объективных инструментов для его подтверждения есть место для скептицизма. В конце концов, на личные рассказы могут влиять культурные особенности и убеждения.

К тому же, хотя значительное количество людей сообщает о NDE, чрезвычайная природа утверждений, как и потусторонняя жизнь, требует столь же чрезвычайных доказательств. На ум приходит принцип Карла Сагана "экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств". Заявления о наблюдениях НЛО и призраков также изобилуют, но разве широкое распространение сообщений приравнивается к истине?

NDE — это увлекательная сфера научных исследований. Они заставляют нас столкнуться с таинственной природой человеческого мозга, а также бросают вызов нашим предвзятым представлениям о сознании. Хотя они не могут окончательно доказать существование потусторонней жизни, они, безусловно, открывают двери к новым вопросам и возможностям, напоминая нам, что сложность нашего разума — это головоломка, которую мы только начинаем разгадывать.

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