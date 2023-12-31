Сэкономить деньги и выбрать нужное: эксперты рассказали, какие добавки не стоит употреблять

Добавки являются широко распространенным способом получения питательных веществ для миллионов людей, однако эксперты считают, что не все они одинаково полезны и некоторые из них довольно ситуативные.

Добавки, от поливитаминов до специализированных соединений, набирают все большую популярность, в то время как наука изучает их и накапливает все больше данных. Последние исследования выявили некоторые из них, от которых, по мнению специалистов, стоит отказаться, пишет CNBC.

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Во-первых, когда речь идет о биотине и коллагене, которые часто встречаются в добавках для волос, кожи и ногтей, ключевым моментом является умеренность. Чрезмерное употребление биотина может повлиять на результаты медицинских анализов. Доктор Ребекка Хартман, доцент кафедры дерматологии Гарвардской медицинской школы, рекомендует получать эти питательные вещества естественным путем через сбалансированную диету, например, через бобовые и яйца для биотина и молочные продукты для коллагена.

Тем, кто прибегает к магниевым добавкам для улучшения сна, важно отметить, что, если у вас нет дефицита магния, дополнительные добавки не помогут заснуть и даже могут привести к проблемам со здоровьем. Такие продукты, как шпинат и бананы, являются отличными природными источниками магния.

Берберин, растительное соединение, привлекло к себе внимание благодаря своему потенциалу в снижении уровня сахара в крови и содействии потере веса. Однако он не является чудодейственным препаратом и обычно приводит к умеренной потере веса, в отличие от некоторых медицинских препаратов.

Морской мох хвалят за содержание витаминов и потенциальную пользу для здоровья, включая уменьшение воспаления и поддержку здоровья сердца. Однако тем, у кого есть проблемы со щитовидной железой, лучше воздержаться от его употребления.

Мультивитамины могут быть необходимы не всем. Диета, богатая разнообразными питательными веществами, как, например, средиземноморская, может обеспечить вас всем необходимым. Однако некоторым людям, например веганам или тем, кто страдает специфическим дефицитом, мультивитамины могут быть полезны.

Таурин, аминокислота, исследуется на предмет антивозрастного эффекта, но пока ее польза доказана только на мышах. Эксперты по-прежнему рекомендуют заниматься спортом, хорошо высыпаться и придерживаться сбалансированного ритма жизни в качестве наилучшего антивозрастного режима.

Когда речь заходит о повышении иммунитета, часто упоминаются витамины C и D. Хотя они могут быть полезны, особенно для тех, кто испытывает их дефицит, поддержание общего состояния здоровья с помощью сбалансированной диеты и регулярных физических упражнений также имеет решающее значение.

Добавки с куркумой популярны благодаря своим противовоспалительным свойствам, но без значительного количества куркумина, активного ингредиента, они могут быть не столь эффективны. Для лучшего усвоения и эффекта рекомендуется принимать куркумин в сочетании с черным перцем и полезными жирами.

Ашвагандха, известная своими противострессовыми свойствами, эффективна в борьбе со стрессом и беспокойством. Однако, как и во многих других добавках, рекомендуется делать перерывы в приеме.

И наконец, поскольку регулирование добавок не столь строго, очень важно убедиться в качестве и безопасности продукции. Проверьте наличие проверенных испытаний, проконсультируйтесь с медицинскими работниками и выбирайте авторитетные бренды — это важные шаги перед тем, как включить любую добавку в свой распорядок дня.

Ранее Фокус писал о том, что ученые создали микроскопическую молекулу-врача, способную заменить таблетки и уколы. Прибегнув к гению эволюции и последним технологиям, ученые смогли создать молекулу, которая, если все пойдет по плану, сможет навсегда изменить мир фармацевтики и медицины.

Также Фокус писал о том, что ученые смогли превратить бумажные отходы в лекарства. Ученые превратили бумажные отходы в сырье для производства распространенных болеутоляющих средств и не остановились на этом, в погоне за более экологичным будущим.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.