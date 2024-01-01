Чудодейственное средство: всего одного взгляда достаточно, чтобы боль отступила

Исследователи назвали продукт, способный избавить вас от боли, причем его вовсе не обязательно есть — достаточно посмотреть на фото.

Порой нас мучают головные боли, справиться с которыми бывает не так уж просто. В новом исследовании ученые обнаружили продукт, на фото которого достаточно лишь взглянуть, чтобы избавиться от болезненных ощущений, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Чунцинского педагогического университета провели эксперимент, где попросили группу из 27 добровольцев посмотреть фото, на которых был изображен острый карри или лапша, а также более простые варианты, например, фрукты. Во время просмотра фото реципиентов также подвергали небольшим ударам тока.

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Далее ученые попросили участников исследования рассказать, насколько сильную боль они чувствовали в тот или иной момент. Результаты свидетельствуют о том, что болезненные ощущения немного притуплялись, когда участники исследования смотрели на острую пищу. Отметим, что во время эксперимента мощность электрического разряда не менялась и оставалась стабильной.

Команда отмечает, что исследовала сигналы острой пищи в разрезе обсуждения "потенциальных решений для облегчения боли". Авторы исследования согласны, что их работа потребует дополнительных исследований, чтобы понять, смогут ли фото острой пищи помочь при хронических болях.

Отметим, что все 27 добровольцев исследования были женщинами, так как именно женщины, как правило, имеют "более низкий болевой порог" в сравнении с мужчинами. Все реципиенты также сообщили о том, что здоровы и не испытывают отвращения к острой пищи. В ходе эксперимента левая рука женщин была подключена к электродам, которые поражали их током в течение 50 мс с низкой, а затем с высокой интенсивностью.

Ученые провели эксперимент, чтобы оценить степень боли Фото: Biological Psychology

В это время женщины также просматривали 40 изображений еды, каждая из которых демонстрировалась на экране 30 секунд. На 50% фото была изображена острая еда, в том числе:

карри;

лапша;

пельмени.

На второй половине фото были изображены более нейтральные продукты: яблоки и другие фрукты, пирожные и гамбургеры. Авторы уточняют, что все продукты демонстрировали на одном и том же фоне и имели одинаковую калорийность.

Команда также опросила участниц исследования оценить свои болевые ощущения от 1 до 9: от "нет ощущений" до "невыносимая боль". Результаты исследования были опубликованы в журнале Biological Psychology.

Ученые обнаружили, что фото острой еды в действительности способно уменьшить боль: при просмотре фото острой пищи участницы оценили боль на 4,6 балла, однако когда фото менялось на более нейтральный продукт, ощущение боли вырастало до 5,7 баллов. В то же время результаты не отличались, когда ученые применяли низкую интенсивность электрического удара.

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