Каролинский жнец больше не самый острый перец в мире: садовод из США создал настоящего монстра

Новый сорт перца чили обошел по остроте Carolina Reaper с большим отрывом.

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Сорт перца чили под названием Каролинский жнец или Carolina Reaper больше не является самым острым перцем в мире. Первое место теперь занимает сорт перца Pepper X, чья острота измеряется в 2 693 000 единиц шкалы Сковилла (ЕШС).

Новый сорт перца Pepper X, как и сорт Carolina Reaper, вывел Эд Карри – основатель компании Puckerbutt Pepper Company (США). Для сравнения острота перца Carolina Reaper составляет 1,64 млн ЕШС, а у Халапеньо – от 3 до 8 тыс. ЕШС.

Этот новый вид острого перца Карри представил в эфире популярного канала на YouTube Hot Ones.

Отмечается, что точную оценку перца по шкале Сковилла для Pepper X была дана экспертами из Университета Уинтропа в Южной Каролине. Ученые проводили тесты с образцами нового самого острого перца в мире на протяжении последних четырех лет.

Шкала Скопилла используется во всем мире для измерения остроты перца чили. Шкала основывается на концентрации капсаицина – активный компонент перца чили, именно он вызывает ощущение жжения при попадании в организм.

Согласно распространенному, но ошибочному мнению, остроты перцу чили придают семена, что абсолютно неправильно. Дело в том, что капсаицин содержится не в семенах острого перца, а в его плаценте – ткани, к которой обычно крепятся семена.

Внешняя часть перца Pepper X обладает большим количеством изгибов и выступов, что дает больше места для роста той самой плаценты. Для того, чтобы вырастить такой перец Карри потратил более 10 лет, скрещивая его с некоторыми из самых острых перцев в мире, чтобы увеличить содержание капсаицина.

"В самом начале скрещивания у нас было всего два вида перца, вкус которым мне очень понравился, но ни один из них не был достаточно острым, на мой вкус", — рассказывает Эд Карри.

По его словам, создание новых видов острого перца требует очень много времени и терпения. Так как растения первого поколения сохраняют многие черты своих родителей. Несколько лет может уйти на то, чтобы в результате селекции появились ожидаемые качества перца, а гибридам необходимо около 10 поколений, чтобы стабилизировать результат.

"Если мы получаем желаемые характеристики, такие как высокие показатели капсаицина, тогда мы продолжаем скрещивание. Если же это не срабатывает, то нам приходится начинать все сначала, а это очень трудоемкий процесс", — заключил Карри.

Для того, чтобы не терять драгоценное время Карри уже работает над созданием следующего самого острого перца в мире.

Напомним, ученые обнаружили, что перец чили способен заживлять поврежденные нервы. В перце чили содержится молекула, которая способна уменьшить боль в ногах, но главное, что она способствует заживлению поврежденных нервов.